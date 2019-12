Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Tabarz vergibt Neubauer-Münze an Bodo Ramelow

Zweimal im Jahr versammeln sich Menschen vor dem Grab von Theodor Neubauer in dem nach ihm benannten Park in Bad Tabarz: Zu seinem Todestag am 5. Februar – der antifaschistische Widerstandskämpfer ist 1945 ermordet worden – und zu seinem Geburtstag am 12. Dezember. „Ausnahmsweise sind wir einen Tag verspätet, weil wir auf den Terminkalender des Thüringer Ministerpräsidenten Rücksicht genommen haben“, sagte Martin Mürb von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, am Freitagvormittag. Erneut führte er ein kurzes „Zwiegespräch“ mit Neubauer, wie er das an den Gedenktagen bereits seit 30 Jahren macht. „Bodo Ramelow ist heute hier dabei, unser Ministerpräsident, ein Linker – ja wirklich, das gibt es“, erklärte Martin Mürb.

Lilli Thor und Elisabeth Ernst aus der 10. Klasse der Gemeinschaftsschule Bad Tabarz erinnerten an Lebensstationen des Pädagogen und Politikers, der ab 1939 in Tabarz lebte. Um künftig Besucher besser über den Mann zu informieren, der in dem Kneipp-Kurort viele Spuren hinterlassen hat, wurden an seinem Grab am Freitag zwei Informationstafeln enthüllt. „Die Gemeinde Bad Tabarz hat sich noch etwas überlegt, um die Erinnerung an diesen mutigen Kämpfer für einen besseren Weg wachzuhalten“, sagte David Ortmann (SPD), der Bürgermeister. „Wir verleihen eine Theodor-Neubauer-Gedenkmünze, und die erste geht an Bodo Ramelow.“ Heide Wildauer (Die Linke) hielt die Laudatio für den Ministerpräsidenten. „Das ist ein guter Tag“, sagte sie, „denn ich fühle mich Theodor Neubauer verbunden. Schließlich hat er um den Preis des Lebens mit aller Konsequenz gehandelt, um den Braunen Einhalt zu gebieten. Es ist gut, dass Bad Tabarz die Erinnerung an diesen Menschen wach hält und dass der Thüringer Ministerpräsident in seinem Terminkalender Platz für dieses Gedenken lässt.“ Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (2. von rechts) ist am Freitag, 13. Dezember, als erster mit der neuen Theodor-Neubauer-Münze der Gemeinde Bad Tabarz ausgezeichnet worden. Übergeben wurde sie von Bürgermeister David Ortmann (rechts). Die Laudatio hielt Heide Wildauer. Martin Mürb (links) von der Vereinigung Verfolgter des Naziregimes, gestaltet die Ehrung Neubauers in Bad Tabarz jedes Jahr mit. Foto: Claudia Klinger Heide Wildauer erinnerte daran, wie sich Ramelow, der 1990 als Gewerkschafter nach Thüringen gekommen war, für die Kalikumpel in Bischofferode eingesetzt hat und wie er es geschafft hat, 2014 in Thüringen eine rot-rot-grüne Landesregierung zu bilden. „Er handelt pragmatisch und mit Fingerspitzengefühl zugunsten der Demokratie.“ Wildauer wünschte Ramelow, dass er wie Neubauer Kraft, Witz und Gesundheit für die bevorstehende schwierige Zeit des Experiments einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen haben möge. Gestaltet worden ist die Medaille von einem Bad Tabarzer – Joachim Wabersich, der seit 1976 als selbstständiger Graveurmeister tätig ist. Sie zeigt ein Porträt von Theodor Neubauer und erhält auf der anderen Seite den Namen des Geehrten und das Datum der Auszeichnung. Die Münze werde laut Ortmann Menschen gewidmet, die sich besondere Verdienste um die Demokratie erworben haben.