Gotha. Ein Unbekannter hat eine Bäckerei in Gotha überfallen und dabei eine Verkäuferin verletzt. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach einem Überfall auf die Bäckerei Zeis in der Reinhardsbrunner Straße in Gotha am Samstagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Bei der Tat ist eine Verkäuferin leicht verletzt worden. Nach dem flüchtigen Täter hat die Polizei daraufhin mit Spürhunden und einem Hubschrauber gefahndet.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter gegen 9.10 Uhr die Bäckerei betreten und die Verkäuferin mit einem Gegenstand bedroht, der bisher nicht näher definiert werden konnte. Auf diese Weise erbeutete der Räuber Bargeld in geringer Höhe. Als sich die Verkäuferin dagegen zur Wehr setzte, wurde sie verletzt. Sie schlug den Angreifer in die Flucht.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als rund 1,90 Meter groß. Er sei komplett in schwarz gekleidet gewesen. Auf der Oberbekleidung habe sich ein weißer Aufdruck befunden. Auf der Suche nach ihm kreiste am Vormittag ein Hubschrauber über der Stadt.

Der Fahndung aus der Luft und mit Spürhunden habe zu keinem konkreten Ergebnissen geführt, ließ die Kriminalpolizei am Samstagabend wissen. Sie erhielt zudem einen Hinweis zur Tat, der noch ausgewertet werde. Sie hofft auf weitere Mithilfe aus der Bevölkerung.

Weitere Zeugen bittet die Polizei, sich zu melden unter Telefon: 03621/780.