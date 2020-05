Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bahngebäude und Laube brennen - Einbrecher gestellt - mehrere Alkoholfahrten

Leerstehendes Bahngebäude in Gotha brennt: Zeugen gesucht

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem leerstehenden ehemaligen Bahngebäude in der Gothaer Neubauerstraße ein Feuer aus. Das Feuer wurde im zweiten Obergeschoss des Gebäudes festgestellt und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen welchen Angaben zum Brand machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0115994/2020 entgegengenommen.

Gartenhütte brennt

Aus bisher unbekannter Ursache brach Samstagnacht gegen 2.40 Uhr in einer Gartenanlage Am Mönchhof in Gotha ein Feuer in einer Gartenhütte aus. Hierbei geriet die Gartenhütte vollständig in Brand und wurde komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt auch hier und sucht Zeugen: Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0115315/2020 entgegengenommen.

Einbrecher im Schlachthof auf frischer Tat gefasst

Samstagabend gegen 22 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Bürger ein Einbruch in den Schlachthof in Gotha gemeldet. Mehrere Streifenwagen und Zivilkräfte der Gothaer Polizei konnte durch den laut Mitteilung schnellen Einsatz einen 52-Jährigen im Lager eines Blumenladens vorläufig festnehmen. Zuvor hatte der Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Der Täter wurde in die Gewahrsamszelle gebracht.

Mehrere Alkoholfahrten am Wochenende gestoppt

Samstagabend gegen 23 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau ihren Hyundai, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Als die Beamten sie in der Ohrdrufer Straße der Freundschaft feststellten, saß sie noch in ihrem Pkw. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei der jungen Frau war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Die junge Ohrdruferin wurde zur Blutentnahme gebracht und im Anschluss ihr Führerschein und ihr Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die junge Frau wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Am späten Samstagabend stellten die Beamten zwischen Langenhain und Waltershausen einen Audi fest, welcher in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab 1,11 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Friedrichroda gebracht, sein Führerschein sichergestellt und zur Unterbindung der Weiterfahrt sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Audi-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Freitagabend gegen 20:05 Uhr wurde in der Wangenheimer Straße in Brüheim der 45-jährige Fahrer eine Ford kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des Ford-Fahrers sichergestellt. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Gerüst gestohlen

In der Nacht zum Sonntag zwischen 1.15 Uhr und 8.15 Uhr brachen Unbekannte eine Scheune auf einem Grundstück am Marktplatz in Ohrdruf auf. Der oder die Täter entwendeten ein ca. 2,5 Meter x 2,5 Meter großes Rollgerüst sowie Schalungsbretter im Gesamtwert von über 500 Euro. Hinweise zur Tat und zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0115873/2020 entgegen.