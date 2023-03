Kinder basteln für Kinder ist das Prinzip beim „Frühlingszauber im Hof“ in Wandersleben (Symbolbild).

Basteln für den guten Zweck beim Frühlingszauber in Wandersleben

Wandersleben. Beim „Frühlingszauber im Hof“ in Wandersleben sollen Spenden für den Mühlberger Hort gesammelt werden. Der kann seine Kosten kaum noch stemmen.

Der von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betriebene Hort in Mühlberg geht einer ungewissen Zukunft entgegen. Wie andernorts sind Betriebs- und Lohnkosten gestiegen. Auch die Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen, damit ihre Sprösslinge gut betreut werden.

Um die finanzielle Belastung abzufedern, beteiligen sich zu je einem Drittel AWO, Gemeinde und eben auch die Eltern an den Kosten. Für manche kommt da eine Summe zusammen, die nicht so einfach zu berappen ist.

„Deshalb wollen wir mit unserem ‚Frühlingszauber im Hof‘ etwas für den Mühlberger Hort tun“, sagt Tim Heinrich von „Unikate von Frieda“. Der findet am kommenden Samstag, 18. März, in Wandersleben in der Menantesstraße 20 statt. Dort basteln Kinder für Kinder.

Indes können die Erwachsenen sich das Angebot des diesjährigen Ostermarktes ansehen. Blumen, Geschenke sowie handgemachte Kleinigkeiten sind zu finden. Regionale Händler wie die Likörmanufaktur Gehratz aus Wandersleben, Landmaus-Fotografie und der Shop „fabelhaft handgemacht“ runden mit anderen regionalen Händler das Angebot ab. Was an Spenden für den AWO-Hort in Mühlberg eingeht, kommt dort zu 100 Prozent aufs Konto.