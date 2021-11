Bau der Jugendherberge in Gotha wird gefördert

Aus den Plattenbauten an der Ecke Klosterplatz/Jüdenstraße in Gotha soll bis Ende 2023 eine Jugendherberge werden (Archiv-Foto).

Gotha. Die Hälfte der Kosten wird über die Städtebauförderung übernommen. Bis Ende 2023 soll die Jugendherberge bezugsfertig sein.

Das Ziel, in Gotha wieder eine Übernachtungen in einer Jugendherberge anbieten zu können, kommt die Stadt näher. Wie Oberbürgermeister Knut Kreuch in der Stadtratssitzung am Mittwochabend informierte, erhält die Stadt 4,2 Millionen Euro Fördermittel für den Umbau des Häuserquartiers Jüdenstraße/Klosterplatz zur Jugendherberge. Der Fördermittelbescheid sei bereits Mitte Oktober gekommen.

Gesamt sollen 9,6 Mio. Euro investiert werden. Hinzu kommt die Inneneinrichtung für rund 1,8 Mio. Euro, die ausschließlich der Deutsche Jugendherbergsverband Landesverband Thüringen finanziert. Bezugsfertig soll die Jugendherberge Ende des Jahres 2023 sein. Darin sollen rund 150 Betten, eine Cafeteria, ein Speisesaal und ein Tagungsraum Platz haben.

Mit Mitteln der Städtebauförderung wurde bereits die Sicherung des ältesten Möbelhauses von Gotha in der Jüdenstraße vorgenommen. In direkter Nachbarschaft zur Jugendherberge soll dieses Haus in den nächsten Jahren zu einem Spielehaus Innenstadt umgebaut werden. Zur Mitwirkung an der Konzeption des Spielhauses lädt Oberbürgermeister Kreuch den Sozialausschuss sowie das Kinder- und Jugendforum ein. Bis 2025 soll auch das Spielehaus fertiggestellt werden.