Bauarbeiten Neuer Markt Gartenstraße im grünen Bereich

Unbenommen von der Coronakrise kommen die Arbeiten beim Bau des neuen Fachmarktcenters zwischen Garten- und Moßlerstraße voran – bislang. Die Bodenplatten des Neuen Markts, so das Name des künftigen Areals, sind gegossen. Inzwischen stehen erste Wände und Pfeiler.

„Wir liegen hervorragend im Zeitplan“, sagt Andreas Barth. „Was jetzt passiert, weiß noch niemand“, fügt der Projektleiter von Saller-Bau aber einschränkend hinzu. Wegen der allgemeinen Beschränkungen und um eine Ansteckung zu vermeiden, managt er die Projekte der Unternehmensgruppe aus dem Homeoffice.

Auf dem Bauplatz gehen die Arbeiten der beauftragen Firmen weiter. Der milde Winter hat dazu beigetragen, dass die Bauarbeiten bis jetzt fast ohne Unterbrechung laufen konnten. Mitte August vorigen Jahres war mit dem Spatenstich das Millionen-Projekt gestartet worden, dessen Vorbereitung, Planung und Genehmigung etwa zehn Jahre gedauert hatten. Zeitlich liege man derzeit im grünen Bereich. „Da sind wir schon sehr weit. Das kann sich in zwei, drei Tagen schon ändern“, sagt Barth angesichts all der Unwägbarkeiten und Einschränkungen, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat. Es könne niemand vorhersagen, ob und wann Mitarbeiter erkranken. Im Extremfall müsste für die gesamte Belegschaft eines Baubetriebs Quarantäne verhängt werden.

Die Bauarbeiten am Fachmarktzentrum Garten-/Moßlerstraße selbst erfolgen derzeit ohne nennenswerte Einschnitte, die zur Vermeidung von Covid-19-Infektion verhängt worden sind. Lieferschwierigkeiten seien bis jetzt dort nicht aufgetreten. Bei zwei anderen Projekten von Saller-Bau, die noch am Anfang stünden, hätten Firmen vorsichtshalber schon mal Bedenken dazu angezeigt. Für Gotha liege bislang keine Mitteilung dazu vor, keine Baubehinderung-Anzeige. Bei anderen Vorhaben gebe es das schon, sagt Barth.

Eröffnung für Weihnachtsgeschäft 2020 weiter anvisiert

Eine andere Unsicherheit verbindet sich damit, dass zahlreiche ausländische Arbeitskräfte auf der Baustelle beschäftigt sind. Inwieweit sie die kommenden Tagen, Wochen und Monate weiter in Deutschland bleiben und arbeiten dürfen, das lasse sich jetzt nicht vorhersagen. Wegen der Coronakrise hat Deutschland zum Beispiel eine Rückholaktion für Auslandstouristen gestartet.

Saller-Bau gehe nach wie vor davon aus, dass die Läden des Neuen Markts zum Weihnachtsgeschäft 2020 eröffnet werden können. Unter anderem sind ein Supermarkt und Fachmärkte vorgesehen. Samt Grünflächen und etwa 160 öffentlichen Parkplätzen wird das neu gestaltete Areal etwa 18.000 Quadratmeter umfassen. Im Oktober/November dieses Jahres solle der Bau übergeben werden, sagt Barth zum Zeitplan Ende Juli/Anfang August der Rohbau. Sind die Mauern errichtet, werden die Binder aufgelegt, die Dachkonstruktionen errichtet und die Ausbauarbeiten fortgesetzt. Manches laufe jetzt schon parallel.

Zum Gesamtprojekt gehört auch die Erschließung der Straßen im Umfeld. Unter anderem soll in der Gartenstraße ein neuer Fußwegen entstehen. Geplant ist, dass im Juli dazu die Bauarbeiten beginnen. Bis dahin muss der Brückenbau in der Remstädter Straße abgeschlossen sein. Denn die Gartenstraße würde dann zeitweilig halbseitig oder voll gesperrt, um den Neuen Markt an die Gothaer Hauptverkehrsader anzubinden.