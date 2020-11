Baustellenstammtisch zum Gothaer Hauptmarkt fällt aus

Der nächste Baustellenstammtisch, der am Donnerstag, dem 10. Dezember, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Historischen Rathauses stattfinden sollte, wird angesichts der gültigen Verordnungen zum Schutz vor der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilte die Stadtverwaltung Gotha mit. Alle, die sich bereits für den Termin angemeldet hatten, werden telefonisch über den Ausfall informiert. Dringende Fragen rund um das Baugeschehen auf dem Hauptmarkt könnten dennoch gerne an das Baubüro am Hauptmarkt 36 gerichtet werden. Eine Sprechstunde gibt es zudem donnerstags von 16 Uhr bis 17 Uhr unter Telefon 03621/5107749). Darüber hinaus werden aktuelle Informationen zum Geschehen der Sanierung des Hauptmarktes auf der Internetseite www.hauptmarkt-offen.de mitgeteilt.