Beethoven mit Spaßfaktor für Kinder und Erwachsene in Gotha

Musikalischen Klamauk auf hohem Niveau brachten drei Konzerte der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit dem britischen Dirigenten, Arrangeur und Comedian Rainer Hersch unter dem Motto "Total BeatHoven 2020!".

Schüler als Experten für Beethoven

Die zwei gut besuchten Jugendkonzerte am Freitagvormittag galten Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag. Hersch stellte in der knapp einstündigen Revue den Kindern die Frage: „Was wisst Ihr über Beethoven?“ Es ging dabei um seine Instrumente, seine Sinfonien, seine Freundin, sein Aussehen und seinen Tod.

Als Experten saßen dazu Kinder der dritten und vierten Klassen der evangelischen Grundschule in Gotha auf der Bühne, die – von Maren Kobojek einstudiert – in kleinen Gruppen klar und präzise die Antworten dazu verkündeten.

Marionetten und Porträtzeichnungen

Jürgen Weiß ließ auf unterschiedliche Weise Marionetten über die Bühne tanzen, die kleine Mathilde schlug einen einzigen Akkord am Klavier an und die Thüringen-Philharmonie stellte ein Medley mit markanten Auszügen aus den neun Sinfonien des großen Komponisten vor.

Julia Peters intonierte am Klavier die unverwüstliche Melodie „Pour Elise“. Auf einer Leinwand wurden zahlreiche Porträtzeichnungen Beethovens von Kindern aus Schulen in Eisenach, Goldbach, Gotha, Schnepfenthal und Wutha-Farnroda gezeigt, untermalt durch das Orchester mit Beethovens „Yorkschen Marsch“.

„Ode an die Freude“ zum „Happy Birthday“

Als Höhepunkt des Ganzen erklang am Ende eine durch Juri Lebedev arrangierte, verkürzte Fassung von Beethovens „Ode an die Freude“. Den Schulen waren vorab Noten zugegangen, damit die Kinder sich vorbereiten konnten. Patrick Rohbeck sang dazu engagiert das einleitende Bariton-Solo. Alles mündete dann im unvermeidlichen „Happy Birthday“ – von Kindern, Begleitpersonen und Musikern dargeboten – und endete in stürmischem Beifall der Kinder mit Trampeln und Jubeln.

Bewundernswert, wie die Orchestermusiker auf das vielfach spontane Dirigat von Rainer Hersch gekonnt reagierten und dabei auch ihre solistischen Einsätze auf hohem Niveau präsentierten. Dies war in gleicher Weise auch im vorangegangenen abendlichen Anrechtskonzert zu erleben, gleichsam einer XL-Version dieser Jugendkonzerte.

Chöre, Philharmonie und Solist in umjubelten Zusammenspiel

Einige durch musikalische Kapriolen gewürzte Werke kamen hier hinzu, wie die Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ von Michael Glinka, der „Säbel-Tanz“ von Aram Chatschaturjan, ein John Williams Film-Medley mit Matthias Standke am „Gartenschlauch-Horn“ und der Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß (Sohn).

Der Konzertchor Gotha und der Kammerchor Erfurt – beide einstudiert von Sebastian Göring – glänzten neben anderen mit dem Orchester im „Canon“ von Johann Pachelbel und im „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi. Die Krönung war Beethovens „Ode an die Freude“ mit Rainer Hersch, den Chören, der Thüringen-Philharmonie und Patrick Rohbeck als Solist – die letzte Zugabe, die den Abend im jubelnden Applaus der Zuhörer enden ließ.