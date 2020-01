Biathlon lässt Gothaer Tourismus boomen

Kaum ist Silvester vorbei, steht der für die Gastwirte der Region der nächste Höhepunkt vor der Tür. Wenn am Donnerstag der Startschuss zum ersten Rennen des Biathlon-Weltcups in Oberhof ertönt, sind Hotelzimmer Mangelware. Die Großveranstaltung lockt Gäste aus ganz Deutschland sowie internationale Besucher in den Thüringer Wald.

Zu 98 Prozent ist das Ahorn Berghotel in Friedrichroda am Wochenende ausgelastet, wie Verkaufsleiterin Susanne Hensel berichtet – und das bei über 400 Zimmern. Allein 80 Zimmer habe eine von vielen Gruppen reserviert. Viele Stammgäste kämen wegen des Weltcups Jahr für Jahr nach Friedrichroda. Doch auch viele Individualgäste hätten sich angesagt. Ihnen wird an diesen Tagen ein Shuttle-Service vom Berghotel zur Verfügung gestellt, damit sie an der Piste nicht auf Glühwein verzichten müssen. Unbeschwert mitfiebern zu können, das wolle das Hotel seinen Gästen bieten, „denn da fängt der Biathlon-Spirit an“, sagt Susanne Hensel.

Den Biathlon-Boom spürt man auch in Luisenthal. Zwölf Kilometer vom Wettkampfort entfernt checken im Hotel Berghof viele Wintersport-Fans ein. „So gut wie ausgebucht“ sind dort die Zimmer dieser Tage, heißt es an der Rezeption.

Ernüchterung herrscht in Tambach-Dietharz

Einige Weltcup-Besucher scheuen auch nicht die etwas weitere Anfahrt von Gotha. Gruppen und Individualgäste hätten sich angekündigt. „Wir merken deutlich, dass Biathlon-Saison ist“, sagt Hoteldirektor Olaf Seibicke. Mit Blick auf die Übernachtungszahlen der vergangenen Jahre vermutet er, dass Biathlon im Thüringer Wald an Beliebtheit gewinnt.

Etwas abgehängt fühlt man sich hingegen in Tambach-Dietharz, besonders wegen des Öffentlichen Nahverkehrs, sagt Undine Rausch von der Tourist-Information. Mit Bussen benötigt man mit Umstieg in Herrenhof bis Oberhof knapp eineinhalb Stunden und über Ohrdruf mitunter zweieinhalb Stunden. Mit einem Taxi-Service gebe es Absprachen zur Beförderung der Hotelgäste. Doch an den Übernachtungszahlen sehe man zurückgehendes Interesse.