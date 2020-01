Biografie von Rosa Luxemburg im Gothaer Tivoli vorgestellt

Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und Partner hatten zur Vorstellung der 2018 unter dem Titel „Rosa Luxemburg. Ein Leben“ erschienenen Biografie von Ernst Piper eingeladen. Die Veranstaltung im historischen Saal des Tivoli wurde von Henry Bernhard vom Deutschlandfunk moderiert.

Das Interesse an dieser Persönlichkeit war aus der Anzahl der Gäste aus allen Altersgruppen ersichtlich. Zunächst stellte Henry Bernhard, der seinerzeit das Buch im Deutschlandfunk rezensiert hatte, den 1952 in München geborenen Historiker und Verleger vor. Einleitend zitierte er die Süddeutsche Zeitung, nach der Piper Luxemburgs Leben mit objektiver Empathie nachgezeichnet hätte.

Der Autor skizzierte anschließend das Leben und Wirken der sozialistischen Vordenkerin, die am 5. März 1871 als Rozalia Luksenburg in der Kleinstadt Zamość im damals zu Russland gehörenden Kongresspolen geboren wurde. Die Eltern verstanden sich als weltliche Juden. Piper betonte, dass Luxemburg im heutigen Polen als Unperson gelte, weil sie gegen die Wiedererrichtung des Nationalstaates gewesen war. Selbst die Gedenktafel an ihrem vermeintlichen Geburtshaus sei inzwischen entfernt worden.

Zitadellenhaft in Warschau

Ernst Piper schilderte ihren weiteren Lebensweg, der über Warschau nach Zürich führte, weil sie als Frau nur dort studieren durfte. Nachdem sie 1898 über die industrielle Entwicklung Polens promoviert hatte, zog sie sofort nach Berlin, um sich aktiv in die Sozialdemokratie einzubringen. Als Beispiel erwähnte Piper ihre Wahlkampftour durch den Regierungsbezirk Oppeln, der eine Verfünffachung der Wählerstimmen zur Folge hatte, weil sie mit den Arbeitern polnisch reden konnte. Die nur 1,46 Meter große Frau sei dabei oftmals auf einen Stuhl gestiegen.

Schon bald hätten Karl Kautzky und Rosa Luxemburg als „siamesische Zwillinge“ in der SPD gegolten. Ihre Agitationstätigkeit hatte unter anderem 1906 eine Zitadellenhaft in Warschau zur Folge. Als Lehrkraft an der neu gegründeten SPD-Parteischule wurde sie nicht nur von dem Parteivorsitzenden August Bebel geschätzt. Gleich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat sich bei ihr zu Hause mit der Gruppe Internationale eine Keimzelle der späteren KPD getroffen. Prinzipiell war sie als entschiedene Kriegsgegnerin gegen die Parteispaltung.

Nach der Entlassung aus einer erneuten Gefängnishaft habe sie bis zum Kriegsende in Breslau gelebt. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Noch im November 1918 erschien erstmals „Die Rote Fahne“ als Zentralorgan des Spartakusbundes mit ihr und Karl Liebknecht als Herausgeber.

Sprachbegabt und mit Charisma

Ihre letzte öffentliche Rede hat sie auf dem Gründungsparteitag der KPD Ende Dezember 1918 gehalten. Obwohl der Januaraufstand bereits am 12. Januar 1919 niedergeschlagen worden war, wurde trotzdem Jagd auf Liebknecht und Luxemburg gemacht, die am 15. Januar ermordet wurden. Ihre Leiche wurde erst Ende Mai im Landwehrkanal gefunden.

Der Moderator Henry Bernhard fragte den Autor im zweiten Teil der Veranstaltung unter anderem, was das Charisma einer Rosa Luxemburg ausgemacht habe. Laut Ernst Piper sei sie sehr sprachbegabt und als promovierte Frau eine Exotin gewesen. Ihr unvergessliches Credo „Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden“ sei zu keiner Zeit Richtschnur für die Machthaber im real existierenden Sozialismus gewesen.