Bischof Kramer besucht Siloah

Neufrankenroda. Rundgang mit dem Landesbischof bei der Familienkommunität in Neufrankenroda. Abendgebet und Imbiss in der Familienkirche Aspach schließen sich an

Am Donnerstag, 4. Mai, wird Landesbischof Friedrich Kramer die Familienkommunität Siloah in Neufrankenroda besuchen. Friedrich Kramer wolle das gemeinsame Leben und Arbeiten auf dem Hof kennenlernen und mit den Akteuren ins Gespräch kommen, kündigt Pfarrer Christian Schaube an. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken um 15.30 Uhr im Neubau auf dem Hof sei ein Rundgang über das Gelände geplant. Um 18 Uhr lade der Bischof zu einem Abendgebet in der Familienkirche Aspach mit anschließendem Abend-Imbiss ein.

Siloah ist eine evangelische Familienkommunität, die in geistlicher Gemeinschaft zusammenlebt. Seit Jahrzehnten sind die Kommunitäten der Landeskirche unmittelbar dem Landesbischof zugeordnet. Die Kommunität in Neufrankenroda betreibt einen Kinder- und Jugendbauernhof mit aktiver Landwirtschaft, Schafen und Zwergzeburindern, eingebettet in Obstplantagen und Äcker. Für Familien, Gemeinden, Kinder und Jugendliche allen Alters werden Abenteuer- und Erlebnisfreizeiten angeboten.