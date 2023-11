Blaulicht im Kreis Gotha: 12.000 Euro Schaden bei Unfall – Reifen zerstochen – Drogenfahrt

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Gotha an einer Ampel gekommen. (Symbolbild)

Landkreis Gotha. Zwei Autos werden bei einem Unfall in Gotha schwer beschädigt. Ein 33-Jähriger wird unter Drogen im Verkehr erwischt. Und Unbekannte zerstechen mehrere Reifen.

Ein Mazda-Fahrer hat am Donnerstag zwei stehende Pkw im Bereich B247/ Dr.-Troch-Straße in Gotha übersehen und einen Unfall verursacht. An einer Ampelkreuzung übersah der 25-jährige Fahrer offenbar die verkehrsbedingt wartenden Autos, fuhr auf das eine auf und schob dieses auf den davor stehenden Pkw.

Beide stehenden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro. Zwei Personen wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die B 247 war für rund eine Stunde voll gesperrt.

Mehrere Verstöße im Straßenverkehr

Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde Donnerstagmorgen in der Kastanienallee in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte an dem Kleinkraftrad ein falsches Kennzeichen angebracht. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Reifen in Waltershausen zerstochen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Waltershausen Autoreifen an einem VW zerstört. Das Fahrzeug war laut Angaben der Polizeiinspektion Gotha in der Badegasse geparkt. Die Tat habe sich zwischen Mittwochabend, gegen 19 Uhr, und Donnerstagfrüh, etwa 7 Uhr, ereignet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0285779/2023) zu melden.