Blick in die Gothaer Historie: „Denkt an die Volksgesundheit, laßt Euch impfen!“

Die ein halbes Jahr zuvor auf Initiative von Ernst Wilhelm Arnoldi begründete Feuerversicherungsbank für den deutschen Handelsstand wurde am 1. Januar 1821 in einem Haus in der Pfortengasse (wahrscheinlich in der späteren Nr. 1) eröffnet.

Anderthalb Jahrhunderte später starb am 1. Januar 1971 der Kaufmann Alfred Platz. Er wurde am 2. März 1895 in Nauendorf geboren und übernahm am 25. Oktober 1938 – anfangs mit Norbert Greb – die vormalige Thüringer Kleiderwerk GmbH, die 1875 von dem jüdischen Kaufmann Löb Rosenblatt begründet worden war. Das Thüringer Kleiderwerk Alfred Platz existierte bis in die 1990er-Jahre.

Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung der elektrischen Straßenbahnlinie vom Hauptbahnhof zur unteren Waltershäuser Straße erfolgte am 3. Januar 1896 die Inbetriebnahme der 370 Meter langen Streckenverlängerung bis zur Dorotheenstraße. Von dort sollte es ab 1902 auf der Ringlinie zurück zum Bahnhof gehen, allerdings nur bis 1916.

Josef Joos wandert 1910 nach New York aus

Seit dem 5. Januar 1946 wurde die bereits seit 1830 existierende Sparkasse für das vormalige Herzogtum Gotha als Gothaer Stiftungssparkasse weitergeführt. Bereits ein Jahr später musste jedoch der Name in Kreissparkasse Gotha geändert werden.

Der am 7. Januar 1846 in Köln geborene Josef Joos war während des Sozialistengesetzes von 1883 bis 1890 als Expedient des „Sozialdemokraten“ und Parteisekretär in Zürich tätig. 1891 wurde er Redakteur des Gothaer Volksblatts und war seit 1896 Abgeordneter des Gothaischen Landtages. Nachdem er 1906 Vorsitzender der SPD-Landesorganisation Gotha geworden war, wanderte er 1910 zu seinem Sohn nach New York aus, wo er am 24. August 1923 starb.

Ein Jahrhundert später starb am 7. Januar 1946 der Buchdruckereibesitzer Moritz Ziegler. Er wurde am 22. September 1860 geboren und heiratete 1889 die Witwe des drei Jahre zuvor tödlich verunglückten Besitzers der Buchbinderei J.W. Lang in der Siebleber Straße 39. Er leitete die Geschäftsbücherfabrik bis zu seinem Tod erfolgreich.

Abtransport von Gothaer Schätzen in die Sowjetunion

Ebenfalls an jenem 7. Januar 1946 begann die „Sicherstellung“ und Verpackung der Bestände der Landesbibliothek, des Münzkabinetts und des Herzoglichen Museums durch die Trophäenkommission der Roten Armee. Der Abtransport erfolgte am 12. April. Erst zwischen 1957 und 1959 kehrte ein Großteil davon aus der Sowjetunion zurück.

Zwei Tage später forderte am 9. Januar 1946 das Gesundheitsamt mit den Worten „Denkt an die Volksgesundheit, laßt Euch impfen!“ die Bevölkerung des Stadtkreises Gotha zur Typhusschutzimpfung auf.

Rudolf Kornagel wurde am 11. Januar 1921 in Crimmitschau geboren. Am 9. November 1966 wurde er auf einer Sondersitzung des Kreistages einstimmig als Nachfolger des verstorbenen Ratsvorsitzenden Karl Hupe gewählt. Er blieb bis zu seinem frühen Tod am 2. März 1981 Vorsitzender des Rates des Kreises Gotha.

Carl Angermeyer als Initiator des Blumenbach-Denkmals

Am 15. Januar 1946 fand unter dem Motto „Einheit ist das Gebot der Stunde!“ die erste gemeinsame Funktionärskonferenz von SPD und KPD statt.

Als Sohn eines Porzellanmalers wurde am 16. Januar 1846 Carl Angermeyer geboren. Er besuchte bis 1869 das Gothaer Lehrerseminar und war später an der damaligen Arnoldischule tätig. Am 9. November 1875 gründete er den Naturwissenschaftlichen Verein. Als dessen Vereinsvorsitzender regte er die Errichtung des 1878 eingeweihten Blumenbach-Denkmals im Schlosspark an. Angermeyer starb bereits am 22. März 1899 im Alter von nur 53 Jahren.

Heinrich Heunisch junior starb am 16. Januar 1946 im sowjetischen Internierungslager Buchenwald bei Weimar. Der am 7. September 1909 geborene Sohn von Heinrich Heunisch senior (1878-1958) wurde wie dieser Geschäftsführer der Gothaer Metallwarenfabrik, wie die vormalige Ruppelwerk GmbH seit der im November 1938 erfolgten „Arisierung“ hieß.

Wassereinbruch in der Forschungs- und Landesbibliothek

Die damalige Forschungs- und Landesbibliothek im Ostflügel des Schlosses Friedenstein hatte am 28. Januar 1996 einen Wassereinbruch zu beklagen, durch den 5000 bis 6000 Bücher beschädigt wurden und zwecks Schadensbegrenzung gefriergetrocknet werden mussten.

Der vor 225 Jahren am 29. Januar 1796 geborene Postmeister und Wohltäter Karl Schäfer wird in zwei Wochen im Mittelpunkt der Reihe „Jubilar des Monats“ stehen. Er stiftete 1879 der Stadt Gotha 500.000 Mark für ein Greisenasyl und starb kurz darauf am 17. August 1880.

Mit dem Fabrikbesitzer Theodor Ehrlich kam am 31. Januar 1946 laut Totenbuch ein weiterer Gothaer im Speziallager Buchenwald bei Weimar um. Er wurde am 7. Juli 1884 in Langensalza geboren und übernahm 1925 die ein Jahr zuvor von Willi Reuter in der ehemaligen Maschinengewehrkaserne in der heutigen Humboldtstraße gegründete Maschinenbauanstalt. Im Jahre 1929 verlegte er die nunmehrige Maschinen- und Zahnräderfabrik Theodor Ehrlich in die jetzige Passauer Straße 1, wo die Firma noch immer unter dem Namen ZF Gotha GmbH existiert.