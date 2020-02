Erst im September des vergangenen Jahres hatten die Wölfiser ihr neues Löschgruppenfahrzeug in Dienst gestellt, das auch beim Einsatz am Samstag gebraucht wurde.

Wölfis. Die Polizei geht beim Hausbrand in Wölfis von Brandstiftung aus. Fünf Feuerwehren aus dem Kreis Gotha waren im Einsatz.

Brand in einem leeren Haus in Wölfis

Beim Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Wölfis, Ortsteil von Ohrdruf, ist in der Stirnstraße laut Polizei am Samstag ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Da mehrere Brandausbruchstellen gefunden worden seien, könne Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kurz nach 6 Uhr waren die Freiwilligen Feuerwehren Ohrdruf, Wölfis, Gräfenhain, Luisenthal und Nauendorf alarmiert worden. Allein Ohrdruf schickte 25 Einsatzkräfte, wie Gruppenführer Tobias Scheunemann berichtete. Gegen 10.30 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, die Wölfiser Feuerwehr übernahm bis etwa 13 Uhr noch die Brandwache. Die Zusammenarbeit der Wehren habe einwandfrei funktioniert. Es sei niemand verletzt worden.