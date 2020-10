Für den 2. November ab 19 Uhr ist im Kukuna in Bad Tabarz ein Treffen zur Entwicklung des Inselsberg-Plateaus anberaumt. Alle vier Bürgermeister der Städte, denen Flächen auf dem Inselsberg gehören und Mitglieder der Stadträte kommen, auch der Landrat des Kreises Gotha, Onno Eckert (SPD), werde dabei sein, bestätigt das Landratsamt.

Marian Mühlhausen (SPD), Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Brotterode-Trusetal, meldet sich nun zum Engagement des Landkreises Schmalkalden-Meiningen zu Wort und fordert, auch Landrätin Peggy Kreiser oder deren Stellvertreterin Susanne Reum (beide parteilos) sollten anwesend sein. Seine Stadt habe als einziger Ort des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Anteil am Inselsberg, so Mühlhausen.

Doch Brotterode-Trusetal sei in der Haushaltssicherung und könne daher kaum finanzielle Beiträge zur Entwicklung des Plateaus leisten. Sie sei aber wichtig für die Entwicklung des Tourismus in der Region. Er fordert, der Landkreis soll sich finanziell dort engagieren, dies in den Kreishaushalt einplanen. Nun müsse der markante Berg nahe Brotterode endlich auch vom Süden her mehr in den Fokus rücken.