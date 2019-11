Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brückenbau vor der Nessetal-Ortschaft Brüheim geht zu Ende

In der Nordhofner Straße an der Gemarkungsgrenze zwischen Sonneborn und der Nessetal-Ortschaft Brüheim sind die Straßenfertiger und Walzen in Aktion. Mitarbeiter aus der Nordhäuser Niederlassung der Firma Kemna-Bau bringen eine Asphaltschicht frisch auf. Die neue Brücke über die Nesse darunter ist fast fertig. Ihre Vorgängerin war verschlissen. So begannen im Frühjahr die Bauarbeiten zum Abriss und zum Aufbau einer Behelfsbrücke, über die ampelgeregelt wechselseitig der Verkehr geführt wird. Hauptauftragnehmer ist die Firma HTB Küllstedt GmbH aus dem Eichsfeld. Die Kosten des Brückenneubaus werden rund eine Million Euro betragen, die Abrechnung erfolge jedoch nach Aufmaß, teilt der Bauherr Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Mitte, auf Anfrage mit. Aus technologischen Gründen und infolge begleitender Sicherungsmaßnahmen sei eine Vollsperrung vom 25. bis 29. November unvermeidbar. Ein Behelfsfußweg könne aber weiter benutzt werden. Radfahrer sollen absteigen.