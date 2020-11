Wegen Bauarbeiten an den Signalanlagen kommt es von Freitag, 27. November, um 20 Uhr bis Samstag, 28. November, 8 Uhr, zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Apolda und Neudietendorf.

Betroffen sind davon die Züge der Regional-Bahnlinien RB 20 Leipzig-Erfurt-Eisenach. Wie der Betreiber Abellio mitteilt, werden in der genannten Zeit zwischen Apolda und Neudietendorf die Fahrten durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. In Fahrtrichtung von Neudietendorf nach Apolda fahren die Busse zeitiger ab als die sonst verkehrenden Züge. Damit kann in Apolda der Umstieg in den weiterfahrenden Zug gewährleistet werden.

Fahrgäste werden trotzdem gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen oder Fahrrädern sollten dabei beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. So ist die Mitnahme von Fahrrädern eingeschränkt und kann nicht garantiert werden. Deshalb sollte man während der Baumaßnahme darauf verzichten.

Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen sowie im Internet unter www.abellio-mitteldeutschland.de. Des Weiteren steht die kostenlose Hotline unter Telefon: 0800/223 5546 Fahrgästen zur Verfügung.