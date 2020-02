Catterfeld feiert mit Schirm, Charme und Kamelle

Die Karnevalisten aus Tambach-Dietharz unterstützten den Rosenmontagsumzug in Altenbergen und Catterfeld.

Dass die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt lagen, ließen sich die Narren von Altenbergen und Catterfeld nicht anmerken, denn immerhin war Rosenmontag. Im Umzug wie am Straßenrand feierten sie den Höhepunkt der Karnevalssaison.

Regen kann die gute Laune nicht trüben

Bunt und lautstark zogen die Narren durch die Straßen, allen voran der Faschingsclub Catterfeld-Altenbergen als Gastgeber. Zum Rhythmus der Blasmusiker, die die Parade anführten, hielten sie sich in Bewegung. Mit einer Hand am Schirm blieb die Garde trocken, denn der bewölkte Himmel hielt den Regen nicht zurück.

Mit Regencapes über den blau-weißen Kostümen behalfen sich die jüngeren Tänzerinnen, und auch die ganz kleinen Narren ließen es sich nicht nehmen beim Umzug dabei zu sein.

Superhelden treffen auf Insekten

Im Auto hinter ihnen hatte das Prinzenpaar seinen Auftritt, sowie der Elferrat in der fahrenden Karnevalskappe. Muskelpakete aus Stoff hielten die Vereinsmitglieder warm, die sich einstimmig als Comic-Superhelden kostümiert hatten.

Auch aus Finsterbergen kamen die Narren mit einem Wagen angereist. Foto: Victoria Augener

Auf die Gastgeber folgten die Narren aus Tambach-Dietharz, die sich den fusionierten Ortsteilen auf tierische Weise angenommen hatten. Als Insekten, Imker und Gärtner marschierten sie auf mit der Forderung „Neue Gebietsreform: Bienen aller Völker vereinigt euch“.

Nach dem Umzug kommt die Party

Die Tambacher Faschingsbienen brachten Farbe in das Getümmel und zogen Nebel hinter sich her, aus dem die Karnevalisten aus Schönau vor dem Walde auftauchten. Unter dem Motto „Wir sind einfach zauberhaft“ ließen sie Konfetti und Kamelle auf die Zuschauer regnen.

Die weiteste Anreise hatten die Vereinsfreunde aus Friemar, die in gleich drei Wagen vorfuhren. Es schlossen sich die Narren aus Finsterbergen auf ihrem rollenden Schloss an. Gemeinsam ging es schließlich zur Rosenmontagsparty in die Gaststätte Schillershöhe.