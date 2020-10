In der Mediclin-Klinik am Rennsteig in Bad Tabarz sind zwei Corona-Fälle aufgetreten.

Kreis Gotha. Nach einem Corona-Ausbruch in Bad Tabarz sind zwei Infizierte und zwei Kontaktpersonen in Quarantäne.

Corona-Ausbruch in Reha-Klinik in Bad Tabarz gestoppt

Keine Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Montag. Erst am Wochenende war die Gesamtzahl der positiven Tests um zehn auf 420 gestiegen. Grund war auch der Nachweis des Coronavirus in einer Reha-Klinik in Bad Tabarz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.