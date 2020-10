Countertenor Valer Sabadus brilliert in Gotha

Mit einer sängerischen Leistung, die seine herausragende Stellung in der Garde der Countertenöre unterstrich, brillierte der junge Valer Sabadus in einer Opern-Gala der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach unter der Leitung von Gastdirigent Alessandro Crudele. Sie gab dem Ausnahmekünstler Gelegenheit, sein Können in den unterschiedlichsten Facetten hören zu lassen.

Das Konzert im Gothaer Kulturhaus begann mit der Arie „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ aus der gleichnamigen Kirchenkantate BWV 170 von Johann Sebastian Bach. Zurückhaltend und zart intonierte Sabadus diese für eine Altstimme geschriebene Arie, vom klein besetzten Barockorchester und an der Truhenorgel von Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt begleitet.

Goldhardt spielte auch das Cembalo, als die Thüringen Philharmonie eine Chaconne aus der Oper „The Fairy-Queen“ („Die Feenkönigin“) von Henry Purcell interpretierte, ein eingängiges tänzerisches Werk mit anmutigen Variationen.

Ganz in seinem Element war anschließend Sabadus in Werken von Georg Friedrich Händel. In einer ruhigen Arie des Ruggiero aus der Oper „Alcina“ konnte seine Stimme voll aufblühen und mit inniger Tongebung ihren Glanz entfalten; wunderbar unterstrichen dabei seine Hände die Melodienbögen. Eine Arie aus „Rinaldo“ wurde vom Orchester mit stürmischem Spiel eingeleitet, der Sänger setzte dazu blitzsaubere Koloraturen und fulminante extreme Schlusstöne in den Raum.

Wieder kam das nun stärker besetzte Orchester mit einer abwechslungsreichen Ouvertüre zur Oper „Il matrimonio segreto“ („Die heimliche Ehe“) von Domenico Cimarosa zum Zug. Ihr folgte eine Arie aus der Oper „Polifemo“ von Nicola Antonio Porpora. Großartig, wie die Stimme dem Leiden freien Lauf ließ, über das auch ein etwas fröhlicherer zweiter Teil nicht hinwegtäuschen konnte.

Zwei Auszüge aus der Oper „Le nozze di Figaro“ („Die Hochzeit des Figaro“) von Wolfgang Amadeus Mozart bescherten dem begeisterten Publikum etwas bekanntere Werke. Dynamisch differenziert gestaltete Dirigent Crudele mit dem Orchester die Ouvertüre zu dieser Oper. Dann, mit Verzierungen gesungen und kokett ausgespielt, glänzte Valer Sabadus in der Hosenrolle des Cherubino und dessen Arie „Voi che sapete“ („Sagt, holde Frauen“).

In spätromantische Gefilde entführten die beiden letzten Komponisten des Abends. Von Gabriel Fauré gab es zunächst vom Orchester eine viersätzige Suite „Masques et bergamasques“, die sich abwechslungsreich in Dynamik und Taktgestaltung zeigte. Aus dem „Requiem“ Faurés, von Goldhardt an der Konzertorgel des Saals und ebenso vom Orchester einfühlsam begleitet, sang Sabadus voller Zartheit das „Pie Jesu“ („Gütiger Jesu“). In dem abschließenden, sehr berührenden Lied „Down by the Salley Gardens“ von Benjamin Britten verzauberte Sabadus noch einmal sein begeistert mitgehendes Publikum.

Mit langem Atem und verströmend-betörender Stimme bescherte Valer Sabadus als Zugabe das „Ombra mai fu“ aus der Oper „Xerxes“ von Händel. Lange Beifallsovationen für Solist, Dirigent und Thüringen Philharmonie beendeten eine rundum faszinierende Opern-Gala.