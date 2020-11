Gotha: Das Altstadtforum öffnet seine Pforten

Ein mehr als zehnjähriger Prozess findet diesen Donnerstag seinen vorläufigen Abschluss. Zwischen Garten- und Moßlerstraße wird das neue Fachmarktzentrum eröffnet. Die Saller-Bau GmbH hat es für rund 14 Millionen errichten lassen. Was ursprünglich als Glitzerpalast geplant war, steht nun als Altstadtforum da – ein langgestreckter Kubus, eine Shoppingmeile, unterbrochen von einem Durchgang von der Lenaustraße Richtung Pfortenstraße und Innenstadt. Der Übergang zur Gartenstraße fehlt noch, soll aber angelegt werden.

In den Durchgang fügt sich ein Denkmal für die ehemalige Gothaer Synagoge ein, die an dieser Stelle bis 1938 stand und in der Pogromnacht zerstört worden war. Daran erinnern zwei Stelen, die einst von Bürgern für das vorherige Denkmal an der Moßlerstraße gestiftet worden waren. Sie werden nun ergänzt durch ein von Bürgern gebautes Modell der Synagoge in einem Schaukasten sowie zwei erklärenden Schautafeln. Dieser neue Gedenkort wird ebenfalls zur Eröffnung eingeweiht.

Im Anschluss werden die Stadtwerke Gotha auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums eine neue Elektro-Ladesäule in Betrieb nehmen.

Ein langer Prozess von Entscheidungen – mehr zehn Jahre – gingen die Bauarbeiten voraus, die selbst knapp 16 Monate dauerten. Der Spatenstich erfolgte am 13. August 2019.

Mehrere Kräne drehten sich zeitweilig gleichzeitig an der Gartenstraße. Foto: Peter Riecke

Das Altstadtforum ist die abgespeckte Variante des ursprünglich geplanten Residenz-Galerie, von den Gothaern wegen der dimensionierten Verkaufsfläche von 16.000 Quadratmetern Glitzerpalast genannt. Ein Shopping-Center dieser Größe habe sich überlebt, sagte Frank Marthe, Bauleiter vom Projektentwickler Saller-Bau, als er kurz vor Fertigstellung Gothaer Architekten das Bauwerk vorstellte. Die Verkaufsfläche ist auf rund 6500 Quadratmeter reduziert worden. Das Fachmarktzentrum wird samt Grünflächen und den 175 öffentlichen Parkplätzen – die während der Center-Öffnungszeiten für zwei Stunden gebührenfrei genutzt werden können – etwa 18.000 Quadratmeter umfassen.

„Wir freuen uns, dass das Angebot der Gothaer Innenstadthändler eine Erweiterung findet“, sagte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) jüngst vor dem Stadtrat zur Fertigstellung.

Der alte Rewe-Markt liegt in Trümmern. Foto: Peter Riecke

Der großflächige Bau für weitere Märkte war von Anfang an nicht unumstritten. Stadtratsmitglied Bernd Fundheller (Linke) erinnerte daran, dass der Stadtrat festgelegt habe, keine Drogerie-, Schuh-, Textilmärkte in dem neuen Einkaufscenter einzurichten. „Jetzt kommt alles dort rein“, stellte er fest.

Es werde sicherlich auch zu Verlagerungen im innerstädtischen Handel kommen, räumte Kreuch ein. Unter anderem hat ein Drogeriemarkt seine Filiale vom Kaufhaus Moses an die Gartenstraße verlegt, ein Schuhmarkt vom Suttner-Platz dorthin. Dafür werde es an den alten Standorten neue Ansiedelungen geben. Kreuch nannte als Beispiele, dass nach zwölf Jahren Leerstand am unteren Hauptmarkt im ehemaligen Kavalier ein Blumenladen eingezogen sei. Nach dem Weggang der Parfümerie in der Markstraße habe Viba ein größeres Ladengeschäft gefunden. Die Kneipe „Nr. 4“ in der Waltershäuser Straße habe einen neuen Wirt und hoffe, dass sie bald wieder öffnen könne. Auch am Buttermarkt gebe es großes Interesse, eine gastronomische Fläche nach zu nutzen. Eine Weinhandlung gebe es neu in der Hünersdorfstraße.

Spatenstich am 13. August 2019, von links: Andreas Barth, Josef Saller, Knut Kreuch, Marina Schonert, Silvio Wagner, Frank Marthe. Foto: Peter Riecke

Andererseits räume ein Textilgeschäft am Neumarkt seinen Laden. Zwei weitere Geschäfte würden in der Erfurter Straße demnächst schließen. Darauf machte Gerrit Jeron (Piraten) mit Blick auf die beabsichtigte Erweiterung des Geschäftsviertel an der Oststraße aufmerksam.

Für das Karree Gartenstraße sind die Pläne noch nicht am Ende. Es ist die Rede, dort Zoomarkt, Discounter, Biomarkt und eine Apotheke anzusiedeln.

Überblick: vom Stadtratsbeschluss zur Eröffnung

Im Herbst 2010 werden Pläne bekannt, dass Investor Saller zwischen Garten- und Moßlerstraße ein Einkaufszentrum Residenz-Galerie bauen will. Redakteur Thomas Ritter nennt sie Glitzerpalast.

Der Stadtrat stuft das Projekt am 14. Dezember 2016 auf einen Flachbau herab, von anfangs fast 16.000 auf rund 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Bebauungsplan Nr. 89 a Gartenstraße/Moßlerstraße liegt im Februar/März 2017 im Stadtplanungsamt öffentlich aus. Im Juli 2018 beginnt der Abriss ehemalige Rewe-Kaufhalle auf dem Gelände.

Die „Denkstelle“ an der Moßlerstraße für die zerstörte Gothaer Synagoge wird im Januar 2019 demontiert, die Stelen werden eingelagert. Am 13. August 2019 erfolgt der Spatenstich. Die Bauarbeiten seien reibungslos verlaufen, stellt Frank Marthe, Bauleiter vom Projektentwickler Saller-Bau, wenige Wochen vor der Eröffnung fest. Selbst die Corona-Pandemie habe die vom Generalauftragnehmer Waresa beteiligten rund 30 Firmen vom Fortgang der Arbeiten nicht abbringen können.

Ein Rewe mit Abholservice und Woolworth, Mac Geiz, NKD und Mayers Markenschuhe, Deichmann, Mister & Lady Jeans, Jeans Fritz, die Drogeriekette dm, Edelweiß für Blumen und Pflanzen, ein Tabakladen, eine Lotto-Annahmestelle, und ein Hermes-Paketshop eröffnen am 26. November 2020 die Geschäfte im neuen Einkaufszentrum Altstadtforum an der Gartenstraße.