Corona-Krise trifft das Herz von Friedrichroda

In Corona-Krisenzeiten gibt es auch positive Nachrichten. Die Stadt Friedrichroda hat einen jetzt Zuwendungsbescheid in Höhe von 816.918 Euro für den zweiten Bauabschnitt im Kurpark erhalten. Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) spricht von einem „freudigen Ereignis“. Die Förderung von 75 Prozent versetzt die Stadt in die Lage, bis 2022 im Park Kneipptretbecken, Überdachung der Sitzreihen am Pavillon und Generationen-Aktivpark zu bauen. Bei allen Beschränkungen, die ein Ausbreiten des Covid-19-Virus eindämmen sollen, laufen Investitionen, Baumaßnahmen und Planungen weiter – auch in Friedrichroda. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Rathaus selbst ist für Publikumsverkehr geschlossen. Im Haus gelten strenge Vorschriften, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. In der Meldestelle und im Standesamt werden wie gehabt Geburten, Sterbefälle beurkundet. Die Mitarbeiter, bei denen nach telefonischer Absprache in dringenden Fällen Besucher vorsprechen, sind angewiesen, nur ihre eigenen Stifte zu benutzen, anschließend Tresen, Terminal zu desinfizieren. Die Bearbeitung der Post erfolge mit Einweg-Handschuhen, nennt Klöppel einige Sicherheitsvorkehrungen. In den Ämtern sei die Arbeit entzerrt worden. Einige Bedienstete arbeiten zu Hause. Die Stadt Friedrichroda erhält 816.918 Euro Förderung zum weiteren Auspark ihres Kurparks. Foto: Wieland Fischer „Ich denke, auf uns werden noch mehr Aufgaben zur Bewältigung der Corona-Krise zukommen“, sagt der Bürgermeister. Bereits jetzt nimmt die Stadt im Auftrag des Landratsamtes Kontrollen wahr, ob Schließungen, Verhaltensregeln in Märkten und im Freien eingehalten werden. Die Krise trifft das Herz der Heilklimatischen Kurorte Friedrichroda und Finsterbergen. „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe. Wir leben nun mal vom Gastgewerbe“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die rund 2200 Gästebetten, die nun alle nicht belegt sind. Friedrichroda hat einen Kurbeitragsausfall von rund 50.000 Euro monatlich, wegen der Schließung der Marienglashöhle gehen zwischen 20.000 bis 40.000 Euro pro Monat an weiteren Einnahmen verloren. Noch schlimmer stelle sich die Situation für das Gastgewerbe dar. Bei einem Durchschnittspreis von 60 Euro pro Übernachtung summieren sich die Ausfälle auf anderthalb Millionen Euro monatlich, kalkuliert der Bürgermeister. Das Berghotel (rund 1000 Betten) ist wie die anderen Häuser der Ahorn-Gruppe (unter anderem Panorama Oberhof) seit zehn Tagen komplett geschlossen. Dessen Mitarbeiter sind bis auf Hausdienst in Kurzarbeit. Ähnlich prekär steht es für alle Hotels und Pensionen. Geschmückt, aber ohne Publikum: der Trink-Pavillon am Kirchplatz Foto: Wieland Fischer Das bedeutet auch: Einkauf, Handel und Gastronomie sind in beiden Kurorten auf null zurückgefahren. „Konsequent, ohne großes Theater“, konstatiert Monika Siede, geschäftsführende Beamtin im Rathaus. Die Friedrichrodaer könnten vermutlich durch ihre schon immer offene Art damit umgehen. Die Stadt hat alle Veranstaltungen einschließlich Frühjahrsputz am 25. April abgesagt. Anfang April soll entschieden werden, wie mit den Maifeiern, etwa dem traditionellen Maibaumstellen, verfahren werden soll. Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich das Veranstaltungsverbot über den Mai hinaus erstrecken wird. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann Halleluja sagen und alles wieder losgeht.“ Einige Versorger haben sich auf die neue Situation umgestellt. Zum Beispiel bieten Fleischer in Finsterbergen, Nahkauf in Friedrichroda, Zuchtgenossenschaft Ernstroda Außer-Haus-Lieferungen an. Klöppel nennt als weitere Beispiele: Waldschlösschen, Lesecafé. Auch in der Bevölkerung gebe es mehrere Initiativen. Unter anderem habe es dazu ein Gespräch mit Simone Bocklisch vom Kneippverein gegeben. Tenor der Stadt sei, den Lieferservice vorerst bei den ortsansässigen Läden zu belassen. Die hätten einen direkten Draht zu den Kunden und seien selbst in einer schwierigen Phase. Es gelte, den Personenkreis einzugrenzen, um das Kontaktverbot so gut wie möglich einzuhalten. Der Bürgermeister nennt Nachbarschaftshilfe aber auch als ein Gebot der Stunde.