Gerd Krambehr und Verena Fränzel gestalten in Bad Tabarz einen Kabarettabend über den legendären russischen Liedermacher und Schauspieler Wladimir Wyssozki.

Das Wyssozki-Spektakel in der Kukuna Bad Tabarz

Noch ist nicht aller Tage Abend – so ist ein Kabarettabend in der Kukuna Bad Tabarz am Samstag, 25. Januar, überschrieben; Beginn: 19 Uhr. Das etwa zweistündige musikalische Kleinkunstspektakel von Gerd Krambehr und Verena Fränzel (Akkordeon) bietet ein unterhaltsames, emotionales Programm mit Liedern, Texten, Gedichten und Spielszenen aus dem Leben Wladimir Wyssozkis. Zur Begrüßung gibt es einen Wodka für jeden Gast, der im Eintrittspreis (16 Euro) enthalten ist.