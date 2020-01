Der Gothaer Goldfischteich in der Klinge ist in Gefahr

Im August des vergangenen Jahres hatten Gothaer rund 1300 Unterschriften für die Rettung des Goldfischteichs in der Klinge gesammelt und als Petition an den Stadtrat übergeben. Gehandelt hat die Stadt bisher nicht. Dabei kämpft der Teich schon seit er angelegt wurde mit Trockenheit.

Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilt, sei Bedingung für die erfolgreiche Revitalisierung ein Gutachten zur Schaffung eines regulierbaren Wasserzulaufes. Zudem müsse der Teich baugrundtechnisch untersucht werden, um herauszufinden, wie verschlammt das Gewässer ist und wie stark die alte Lehmdichtung.

Die Mittel seien in den Haushalt 2020 aufgenommen worden, heißt es. Ist das Gutachten da, soll der Teich als Ersatzmaßnahme für die Erweiterung des Gewerbegebiets Gotha-Süd saniert werden.

Der Teich als Lebensraum verschiedenster Organismen und als Teil einer mühevoll gestalteten historischen Landschaft benötigt umgehend Engagement und Hilfe. In diesem Punkt sind sich Naturschützer einig. Denn vor allem in den Trockenjahren haben Flora und Fauna des Teiches stark gelitten.

Pflanzenwuchs müsstereduziert werden

Der Rohrkolben breitet sich unter anderem zu stark aus und müsste reduziert werden. In den vergangenen Jahren habe sich auch im Wasser des Teichs die in Thüringen seltene, durch auffällige große Rosetten gut erkennbare Krebsschere oder Wasseraloe (Stratiotes aloides) ausgedehnt, so Experten. Sie ist mit der attraktiven Weißen Seerose (Nymphaea alba) vergesellschaftet. Im Goldfischteich hat auch der über ein Meter hohe, in Thüringen stark gefährdete Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua) ein Refugium am Rand des Röhrichts.

Der seltene Zungen-Hahnenfuß wächst im Dickicht des Rohrkolbens. Foto: Wolfgang Klug

Mitte des 19. Jahrhunderts war der Galberg waldfrei. Schafherden beweideten das Gelände. Unter Regie des Gothaer Senators Ehrenfried Freund wurde ein Konzept für Baumpflanzungen innerhalb der Stadt und den nahe gelegenen Landschaften Seeberg, Krahnberg, Galberg, Berlach und Boxberg erarbeitet und realisiert. Gotha wurde durch diese Landschaftsgestaltung zu einer der grünsten Städte im „grünen Herzen Deutschlands“.

Auf dem Galberg und Krahnberg begannen die Arbeiten von 1875 an der Sonneborner Straße bis 1890 bis oberhalb der Kirschwiese, nordöstlich des Berggartens und auf dem Hundsrücken. Sie wurden zunächst oberhalb der Klinge und an der Mittelleite fortgesetzt und danach großflächig zwischen Hundsrücken und der Freundwarte weitgehend abgeschlossen.

Auf der Wasserfläche wachsen die Pflanzen Krebsschere (rechts) und Weiße Seerose. Foto: Wolfgang Klug

Der Wolfsgrund blieb bis Ende des 20. Jahrhunderts waldfrei und wurde später mit Weiß-Tannen aufgeforstet. Stadtnahe Teile wie die Klinge gestaltete man im Stil eines englischen Landschaftsparks mit Rasenflächen, einem Tempel als Aussicht zum Thüringer Wald.

Attraktive Bäume wie drei Ginkgobäume (Ginkgo biloba), Scheinzypressen (Chamaecyparis spec.), Blutbuchen (Fagus sylvatica subspec.) und farbenfroh blühende Sträucher wurden gepflanzt. Glanzpunkt war aber der Goldfischteich, den man ausschachtete und mit Ton sorgfältig abzudichten versuchte. Als kleine Quelle kaum 200 Meter oberhalb sollte der Lüderitzbrunnen den Teich speisen. Die Goldfische existierten nur wenige Jahre, denn das Wasser reichte kaum oder der Teich trocknete bis zum Boden aus. Listige Gothaer nannten den Teich den „Gothaer Bodensee“.

Es wurde immer wieder versucht, die Mulde mit Wasser zu füllen. Mit dem Bau des Wasser-Hochbehälters nahe der Sonneborner Straße ergab sich die Möglichkeit, den Teich zu bespannen. Das ist bei ausreichenden Niederschlägen nicht das Problem, nach den anhaltenden Dürrephasen der vergangenen Jahre von 2015 an jedoch schon. Der Teich ist regelmäßig Laichhabitat für Lurcharten wie dem Teichmolch, der Erdkröte, dem Wasser- und dem Teichfrosch. Ihre Entwicklung vollziehen im Wasser auch verschiedene Libellen, Wasserkäferarten und andere unauffälligere Tiere. Üppiger Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia) bietet mehreren Sing- und Wasservögeln wie Blessrallen und Teichrallen Unterschlupf und Brutplatz.