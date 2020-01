Der Herr der Türme weilte einst in Gotha

Vor einem Vierteljahrhundert starb am 19. Januar 1995 mit knapp 90 Jahren der Architekt Hermann Henselmann in Berlin. Selbst dieser hat Spuren in Gotha hinterlassen, obwohl er nur wenige Monate in der Stadt verbrachte. Doch gerade in diesem kurzen Zeitraum wurden die Weichen für seine weitere steile Karriere gestellt.

In die Baugeschichte der DDR ist er auch als „Herr der Türme“ eingegangen. Am bekanntesten sind nach wie vor die Universitätstürme in Jena und Leipzig, auch der Berliner Fernsehturm wurde unter seiner Regie gebaut. 1970 wurde er Ehrendoktor der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen sowie mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet. Zwei Jahre später trat er in den Ruhestand, der für Henselmann eher ein Unruhestand war, weil er weiterhin Vorlesungen und Vorträge im In- und Ausland hielt.

Die von Hermann Henselmann entworfene Wohnbebauung Frankfurter Tor – hier auf einem Foto von 2013 – ist Teil der denkmalgeschützten Karl-Marx-Allee in Berlin. Foto: Matthias Wenzel (Archiv-Foto)

Geboren wurde er am 3. Februar 1905 als Sohn eines Holzbildhauers in Roßla am Harz. Von 1919 bis 1922 absolvierte er eine Tischlerlehre in Bernburg, weil er eigentlich den väterlichen Betrieb übernehmen sollte. Sein Interesse für das Kunsthandwerk bewog ihn zum anschließenden Besuch der Handwerker- und Kunstschule in Berlin. Nebenher arbeitete er als Zeichner für Architekten.

Seine Frau Irene hat familiäre Beziehungen nach Gotha

Nachdem Henselmann 1927 eine Anstellung als Architekt in Kiel erhalten hatte, ging er 1929 nach Berlin, wo er schließlich ein eigenes Architekturbüro eröffnete. Unter anderem entwarf er Einfamilienhäuser in Berliner Vororten.

1931 lernte er die blutjunge Irene von Bamberg (1915-2011) kennen, die ebenfalls Architektur studieren wollte. Sie wurde als ältestes Kind des späteren Verwaltungsdirektors der Berliner Charité Günther von Bamberg (1879-1931) geboren und war die Enkeltochter des Geheimen Oberschulrats Albert von Bamberg (1844-1910), der seit 1883 als Direktor des Gymnasium Ernestinum in Gotha gewirkt hatte. Bereits als Kind war sie deshalb des öfteren zu Besuch bei ihrer verwitweten Stiefgroßmutter Sophie von Bamberg.

Die Hochzeit fand am 30. September 1934 in Berlin statt. Zwischen 1935 und 1943 wurden dem Ehepaar sechs Kinder geboren. Wegen seiner „kulturbolschewistischen Haltung“ geriet Henselmann in Konflikt mit dem nationalsozialistischen Regime, wurde 1935 aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen und erhielt ein Berufsverbot als Selbstständiger. Fortan arbeitete er in verschiedenen Baubüros.

Die Front rückt näher, die Unterkunft im Riesengebirge wird unsicher

Im Zweiten Weltkrieg war er Büroleiter beim Bau der Avia-Flugzeugmotorenwerke in der Nähe von Prag. Seine große Familie kam zunächst bei einem Onkel im Riesengebirge unter. Doch durch die immer näher rückende Front war diese Zuflucht Anfang 1945 auch nicht mehr sicher.

Deshalb zog die Familie im Februar zu den Gothaer Verwandten in die Schützenallee 24, wo die 80-jährige Stiefgroßmutter mit ihren beiden unverheirateten Töchtern Aline und Luise lebte. Sophie von Bamberg starb jedoch kurz darauf am 19. März.

„In den letzten Märztagen, kurz vor Ostern, verließ ich Prag, mit der festen, aber ganz und gar nicht ungefährlichen Absicht, nicht wieder zurückzukehren. Mein Ziel war Gotha“, schrieb Henselmann in seinem 1981 erschienenen autobiographischen Werk „Drei Reisen nach Berlin“. Somit war die Familie kurz vor der Befreiung Gothas durch die amerikanischen Streitkräfte glücklich wieder vereint.

Henselmann gehörte dem Antifaschistischen Komitee an, das sich am 3. Mai konstituierte, und „war außerdem neben einem eingearbeiteten Kollegen als Kreisbaurat tätig. Er wußte, daß ich diese Funktion nur vorübergehend wahrnahm, da ich mit meiner Familie wieder nach Berlin heimkehren wollte.“ Es sollte jedoch vollkommen anders kommen.

Die achtköpfige Familie Henselmann wohnte 1945 bei den Verwandten in der Schützenallee 24. Das Haus existiert noch heute. Foto: Matthias Wenzel

Noch während der amerikanischen Besatzungszeit konnte die unter besonders beengten Bedingungen lebende Großfamilie Räume im Schloss Friedenstein beziehen. „Hermann war bald nur noch an den Wochenenden in Gotha. Er bereitete die Eröffnung der Bauhochschule in Weimar vor. Er war vom Landesdirektor für Volksbildung, Walter Wolf, zum kommissarischen Direktor ernannt worden.“

Umzug nach Weimar wegen Professur an Bauhaus-Uni

Am 17. August brachte Irene Henselmann im Gothaer Krankenhaus ihr siebtes Kind zur Welt, eine Tochter namens Josefine. Kurz darauf zog die Familie des frisch gebackenen Professors nach Weimar. Es sollte aber nicht Henselmanns letzter Kontakt zu Gotha gewesen sein, denn bereits am 13. Oktober eröffnete er das Wintersemester 1945/46 an der Thüringer Bauschule Gotha.

Am 26. August 1946 war es soweit, dass Henselmann als Direktor der Staatlichen Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar die Eröffnungsansprache halten konnte. 1949 ging er dann wieder nach Berlin zurück, wo er Mitarbeiter am Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften wurde.

Mit dem Wettbewerb um die Gestaltung der Berliner Stalinallee begann seine Karriere in der DDR. Als „Chefarchitekt der Hauptstadt der DDR“ war er an der Umgestaltung des Berliner Stadtzentrums maßgeblich beteiligt.

Unter seiner Ägide entstanden unter anderem das Haus des Lehrers, das Staatsratsgebäude sowie die Kongresshalle.