„Deutsch ist, wenn...“ – Video aus Gotha geht viral

Victoria Augener schreibt über ein Video, dass die Onlinegemeinde über Gotha lachen lässt.

Während ich zum Schreiben dieses Beitrags ansetze, tummeln sich die Gothaerinnen und Gothaer, sowie die in die Kreisstadt Zugereisten, auf dem Neumarkt. Es ist Markttag und ungeachtet den sich mehrenden Einkaufszentren, die aus der Stadt weglocken, ungeachtet des modernen Hangs zum Onlineshopping, funktioniert das Prinzip Wochenmarkt noch sehr gut. So gut etwa, dass man sich schon in die Schlange stellt, wenn das Hähnchenmobil noch gar nicht eingefahren ist. Oder ist es der Käsewagen, auf den die Marktbesucher in Reih und Glied warten?

Ein kurzer Videoclip der Szene aus Gotha macht jedenfalls aktuell im Internet die Runde mit der Überschrift „Deutsch ist, wenn du anstehst, bevor der Laden da ist“. Die erste Person in der Schlange schaut sich noch etwas unsicher um, wohl weil sie schon eine Weile auf den Verkaufswagen wartet. Oder vielleicht steht sie für gar nichts an und wundert sich, was hinter ihr los ist? Jene hinter ihr halten Stoffbeutel und Einkaufskorb bereit, offenbar sicherer in der Annahme, dass das Anstehen sich lohnen wird. Egal wofür, irgendwas Feines wird’s schon geben.

Zum Video gehts unter https://www.instagram.com/p/CpSujiKLBh2/