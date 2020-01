„Die Demokratie lebt von Kompromissen“

Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski ist vor wenigen Wochen Vater eines Sohnes geworden. Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben seine Partei und die Bundesregierung stehen, erläutert er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Schipanski, hält die Große Koalition bis zum Ende dieser Legislaturperiode?

Ich gehe davon aus. Wenn wir die Halbzeitbilanz betrachten, sehe ich keinen sachlichen Grund, aus der GroKo auszusteigen.

Wie steht es um die Abarbeitung der in der Koalitionsvereinbarung beschlossenen Agenda?

Wir sind da relativ weit.

Woran denken Sie dabei?

An die Einführung der Grundrente, an die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 1. Januar 2021 oder ein Projekt von mir: die steuerliche Forschungsförderung. Darum ist seit etwa 20 Jahren gestritten worden. Wir haben sie nun beschlossen.

Warum gab die GroKo seit Beginn der Legislaturperiode aber ein so schlechtes Bild ab?

Weil beide Partner zu gefundenen Kompromissen und Gesetzen nicht immer stehen. Wenn etwas gemeinsam geschaffen wird, muss man es auch gemeinsam verkaufen. Die Demokratie lebt von Kompromissen. Wenn diese gemeinsam ausgehandelt sind, müssen sie auch gemeinsam vertreten werden.

Welchen Standpunkt vertreten Sie zum Kompromiss bei der Grundrente?

Es handelt sich um eine gute Paketlösung, insbesondere für die Rentner in den neuen Bundesländern. Es wäre gut gewesen, wenn sie noch vor der Landtagswahl beschlossen worden wäre.

Wie bewerten Sie rückblickend den Ausgang der Landtagswahl 2019?

Als CDU-Kreisvorsitzender im Ilmkreis war es für mich besonders schmerzlich, dass wir ein Mandat an die AfD verloren haben. Mich hat überrascht, dass die Erst- und Zweitstimmen bei der CDU so weit auseinander lagen. Am Ende sind wir Wahlverlierer. Der Wähler hat uns die Rolle der Opposition zugewiesen. Diese Rolle sollten wir jetzt annehmen.

Welche Position vertreten Sie zu einer von der CDU gestützten Projektregierung?

Ich wundere mich über die Diskussionen. Die CDU hat vor der Wahl klar gemacht, welche Partnerschaften in Frage kommen. Da haben wir immer deutlich gesagt: Nicht mit der Links-Partei und nicht mit der AfD. Was vor der Wahl gesagt wurde, muss man auch nach der Wahl halten. Insofern wundert es mich, dass Parteifreunde die Diskussion dazu überhaupt eröffnet haben. Sie stellt sich nicht und schadet uns in Öffentlichkeit.

Was sagen Sie zum Ratschlag des Waltershäuser Bürgermeisters, Michael Brchchy, Landesvorsitzender Mike Mohring solle in die zweite Reihe rücken?

Ich verstehe das als väterlichen Ratschlag. Darüber muss der Landesvorsitzende selbst entscheiden. Die Basis will das Ergebnis von minus zwölf Prozent bewertet wissen und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Wenn sich die Landespartei dazu nicht in der Lage sieht, werden es die Kreisverbände nach und nach aufarbeiten. Es wäre keine kluge Taktik der Landespartei, so einen Wahlverlust auszusitzen.

Wann rückt die Frage, der Kanzlerkandidatur auf die Tagesordnung? Wie sollte Ihrer Meinung nach die Union den oder die Kandidatin nominieren?

Besuch im Schloss Reinhardsbrunn bei der Sommertour 2019, von links: Christfried Boelter, Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) Patricia Lips, MdB, Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages sowie Berichterstatterin für den Kulturhaushalt des Bundes gemeinsam mit dem heimisches Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (beide CDU). Foto: Wieland Fischer

Ich fand es gut, dass wir das bisher immer in geordneten Verfahren auf Parteitagen entschieden haben. Das hat sich bewährt. Natürlich müssen wir uns auch mit der CSU abstimmen. Der entscheidende Parteitag wird Anfang Dezember in Stuttgart stattfinden.

Schloss Friedenstein soll neben den bereits bewilligten 60 Millionen Euro von Bund und Land noch einmal 14 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bekommen. Wofür?

Während es sich bei der ersten Summe um rein investive Maßnahmen handelt, geht es bei der zweiten Tranche um zweckgebundene Mittel zur Digitalisierung der Bestände der Stiftung Schloss Friedenstein. Sie waren mit den Haushaltsberichterstattern vergangenes Jahr auch in Reinhardsbrunn.

Was kann der Bund zum Erhalt des Schlosses dort beisteuern?

Damals lag der abschließende Gerichtsentscheid zur Enteignung noch nicht vor. Ich hoffe, dass sich die Haushaltsberichterstatter von CDU und SPD der Problematik noch einmal annehmen und der Bund auch da ein Zeichen setzt. Das ist wegen der unklaren Rechtslage nicht im Bundeshaushalt 2020 geschehen.

Was sagen Sie zu einer künftigen Nutzung des Schlosses?

Wichtig ist, dass Reinhardsbrunn schon mal einen eigenen Titel im Landeshaushalt bekommen hat. Es gibt dazu eine Arbeitsgruppe des Landes. Ich kann nur empfehlen, die lokal Betroffenen darin einzubeziehen. Ohne ein klares Nutzungskonzept kann der Bund nicht unterstützen.

Die Energiewende beschäftigt alle. Deren Umsetzung ist hingegen strittig. Wo stehen Sie?

Die Akzeptanz muss dabei vorangestellt werden. Diese geht verloren, wenn zum Beispiel Windräder zu nah an Wohnbebauung errichtet werden. Wir müssen die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger senken, deshalb brauchen wir zum Beispiel eine Mindestabstandsregelung.

Auch die Automobilindustrie steht vor einem Umbruch. Was ist Ihrer Ansicht nach das Auto der Zukunft?

Ich halte wasserstoffgetriebene Fahrzeuge für spannend. Auf dem Kindel wird sogar an Flugtaxis gearbeitet. Hinsichtlich der Forschung setzt der Bund auf eine Drittelstrategie: Verbrennungsmotor, Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennzelle. Das umweltfreundlichste Auto ist Moment immer noch der Diesel. Deshalb fahre ich nach wie vor Diesel. Das größte Problem bei der Elektromobilität ist die dafür fehlende Infrastruktur. In Großstädten ist Carsharing schon weit verbreitet. Auf dem Land wird es weiter eigene Fahrzeuge brauchen.

Immer mehr Belastungen tragen zu Politikverdrossenheit bei. Was tun?

Die CO2-Abgabe auf fossile Energieträger wird besonders die Landbevölkerung treffen. Deshalb haben wir auch Ausgleichlösungen wie die Erhöhung der Pendlerpauschale beschlossen, um übermäßige Belastungen auszugleichen. Es geht immer auch um die Frage der Akzeptanz von politischen Entscheidungen und deren Darstellung in der Öffentlichkeit.

Der Bund hat 2019 wieder Milliarden an Mehreinnahmen erzielt. Wo sollte zusätzlich investiert werden?

In die Forschung für künstliche Intelligenz. Wir müssen hier mehr investieren, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Auch die Bundesländer haben deutliche Mehreinnahmen, die sie dort investieren sollten, wo sie in der Verantwortung stehen, etwa in Bildung und Polizei.

Welche Aufgaben sehen Sie für die zweite Halbzeit der GroKo?

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr wird 2020 ein zentrales Thema sein. Wichtig ist mir, dass wir weiterkommen beim Härtefallfonds für bestimmte DDR-Rentengruppen. Im Digitalbereich stehen wir vor großen Herausforderungen, beim Thema IT-Sicherheit, der Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz oder der Einführung der elektronischen Patientenakte. Ein Zukunftsthema sind auch Transferzentren für künstliche Intelligenz. Eins könnte in Ilmenau entstehen. Mit Blick auf unser Gothaer Aufklärungsbataillon 13 werden wir die Bundeswehr weiter stärken und die Verteidigungsausgaben erhöhen.