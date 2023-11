Die Hannah-Höch-Ehrung 2023 der Stadt Gotha geht an Cathleen Kempe

Gotha. Mode- und Marktmacherin, sowie Kunsthandwerksmeisterin wird von der Stadt Gotha für ihr Engagement in Kunst und Kultur ausgezeichnet. Ehrung erinnert an die in Gotha geborene Dada-Künstlerin Hannah Höch.

Cathleen Kempe ist Mode- und Marktmacherin, Ladeninhaberin und Kunsthandwerksmeisterin. Ihr vielseitiges Engagement in Kunst und Kultur hat die Stadt Gotha am Mittwoch, 1. November, mit der Hannah-Höch-Ehrung gewürdigt. Im Rahmen eines Festaktes im Rathaussaal haben Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Tornow ihr die Auszeichnung überreicht.

Handweberin Cathleen Kempe gründete ihren ersten Werkstattladen 1995 auf der Burg Scharfenstein im Erzgebirge. Seit 21 Jahren arbeitet sie in Hörselgau und Gotha. Sie initiierte und organisierte den Kunst- und Handwerkermarkt Gotha und betreibt in ihrem Laden in der Hünersdorfstraße eine Schauwerkstatt – auch als Ausstellungsort.

In Gedenken und Erinnerung an die in Gotha geborene Dada-Künstlerin Hannah Höch vergibt die Stadt Gotha seit 2008 jedes Jahr im November die Ehrung an eine Frau.

Hannah-Höch-Preisträgerinnen der Residenzstadt Gotha:

2008: Ingrid Seyffarth (Schriftstellerin)

2009: Helga Wilfroth (Kunstwissenschaftlerin)

2010: Kerstin Damm (Goldschmiedin)

2011: Margarete Metze (Malerin)

2012: Natali Schmidt (Illustratorin)

2013: Jutta Amling (Schmuckgestalterin)

2014: Andrea Drewlo (Tanzpädagogin)

2015: Daniela Rockstuhl (Theaterpädagogin)

2016: Barbara Klose (Malerin)

2017: Monika Wilde (Malerin/Grafikerin/Fotografin)

2018: Beate Aé Karguth (Ausstellungsgestalterin)

2019: Ute Mixanek (Malerin und Kunstpädagogin)

2020: Gisa Steguweit (Schriftstellerin)

2021: Michaela Barchevitch (Intendantin)

2022: Marion Rennert (Tanzpädagogin)

2023: Cathleen Kempe (Kunsthandwerksmeisterin)