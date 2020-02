Die Linke im Kreis Gotha verjüngt sich an der Spitze

Die Partei Die Linke hat im Kreisverband Gotha eine neue Vorsitzende. Sophie Erdmann (21) aus Gotha ist am Samstag auf der turnusmäßigen Kreismitgliederversammlung im Klub „Galletti“ einstimmig in diese Funktion gewählt worden. Sie folgt auf Vera Fitzke, die seit Dezember 2019 als Kreisvorsitzende amtiert hatte, nachdem Alexander Krug von diesem Posten aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Viktor Fleischhauer wurde zum Stellvertreter bestimmt. Als Beisitzer komplettieren Doris Wiegand, Joachim Thier-Ueltzen, Jan Engelmann, Enrico Freitag und Sebastian Bach den neuen Kreisvorstand. „Damit setzen wir die Verjüngung fort“, sagte Sophie Erdmann, die im Stadtrat Gotha stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei ist und in Jena Politik- und Rechtswissenschaften studiert. „Allerdings ist mir eine generationenübergreifende Zusammenarbeit wichtig. Ich möchte auch alle Basisgruppen im Landkreis einbeziehen“, kündigte sie an.

Zuletzt mehr junge Neuzugänge

Ziel sei zudem, eine Jugendgruppe zu etablieren, da gerade zuletzt mehr junge Menschen in die Partei eingetreten seien. Sieben Neuzugänge registriert der Kreisverband Gotha seit Jahresbeginn und hat damit nun 197 Mitglieder.

Vera Fitzke ging in ihrem Rechenschaftsbericht noch einmal auf die Kommunalwahlen ein. Sie dankte Joachim Thier-Ueltzen, der bei der Oberbürgermeisterwahl in Gotha kandidiert hatte. Bei der Wahl des Landrates unterstützte Die Linke den SPD-Kandidaten Onno Eckert, der schließlich auch gewählt wurde, erinnerte Fitzke. „Im Stadtrat und im Kreistag Gotha haben wir aber je drei Sitze verloren. Als Konsequenz muss es uns gelingen, unsere Politik noch besser in der Öffentlichkeit darzustellen und mit den Menschen noch mehr ins Gespräch zu kommen.“

Thema war am Samstag auch die Landespolitik. Heike Werner, stellvertretende Landesvorsitzende der Linken, berichtete als Teilnehmerin aus erster Hand von den Verhandlungen zu einer Übereinkunft von Linke, SPD und Grünen mit der CDU, die eine Wahl Bodo Ramelows zum Ministerpräsidenten am 4. März und Neuwahlen in Thüringen im April 2021 in Aussicht stellt.