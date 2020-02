Diebe stehlen Räder aus Keller in Gothaer Mehrfamilienhaus

Unbekannte haben aus einem Keller in Gotha drei Fahrräder gestohlen.

Gotha. Drei Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro haben Diebe aus einem Keller in Gotha gestohlen.

Unbekannte haben in Gotha im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag mehrere Fahrräder aus einem Keller gestohlen. Die Diebe seien laut Polizei über die Tiefgarage in den Keller des Mehrfamilienhauses in der Langensalzer Straße gelangt.

Zwei Herrenfahrräder und ein Damenrad im Wert von über 3500 Euro nahmen die Diebe mit. Der Diebstahl soll zwischen Mittwoch 22 Uhr und Freitag 9.15 Uhr passiert sein. Zeugen bittet die Polizei sich unter Telefon 03621-781124 und der Bezugsnummer 0039238/2020 zu melden.