Diebe stehlen Smartphones

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch gegen 12.15 Uhr aus einem Mobilfunkgeschäft in der Gothaer Marktstraße ein iPhone XR und ein iPhone XS gestohlen. Sie trennten die Geräte vom Sicherungskabel und flüchteten mit der Beute in Richtung Pfortengasse, teilte die Polizei mit.

Die Täter sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, haben einen dunklen Teint und kurze dunkle Haaren. Einer trug ein helles Basecap und einen roten Pullover. Hinweise bitte an die Polizei in Gotha unter Telefon 03621/78 11 24.