Drei Einbrüche am Wochenende in Georgenthal

Georgenthal. Ein Campingplatz, ein Frisörsalon und ein Pflegedienst waren die Ziele der Diebe. Die Polizei sucht Zeugen.

Erfrischungsgetränke im Wert von wenigen Euro waren die Beute eines Diebes in der Nacht von Freitag zu Samstag. Diese hatte er sich gewaltsam aus einem Blockhaus auf einem Campingplatz an der Straße Forsthaus am Steiger geholt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden einige Hundert Euro (Bezugsnummer 0131621/2021).

Eine Anzeige wegen Einbruchs in einen Frisörsalon nahm die Gothaer Polizei am Samstag in der Bahnhofstraße von Georgenthalk auf. Ein noch unbekannter Täter stieg in der Nacht zuvor in das Geschäft ein und stahl Bargeld, vier Haarschneidemaschinen und einen Tablet-Computer. Die Beute hat einen Wert von mehreren Hundert Euro, wie die Polizei mitteilt (Bezugsnummer 0131650/ 2021).

Eine ebenfalls noch unbekannte Person brach am frühen Samstagmorgen in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Straße Am Flößgraben ein. Es wurden laut Polizei mehrere Türen und auch Mobiliar beschädigt sowie die Räume durchsucht. Den Sachschäden schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Ob etwas und was genau entwendet wurde, muss durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha geklärt werden (Bezugsnummer 0131567/2021).

Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon: 03621/781 124 und Angabe der Bezugsnummer.