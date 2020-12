Drei Jahrzehnte Berufsbildung

Gotha

Schon am 5. Oktober wurde die VHS-Bildungswerk GmbH 30 Jahre. Sie hat ihren Hauptsitz in Magdeburg, aber in Gotha begann die lange Geschichte des Bildungsträgers. Ein große Feier konnte es bedingt durch die Pandemie nicht geben. Doch das Unternehmen ist auch Mitglied der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt von Beginn an. So übergaben zwei Tage vor Weihnachten Thomas Fahlbusch, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK und gleichzeitig Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung und Anja Wolf, die Leiterin des regionalen Servicecenters Gotha, die Ehrenurkunde für drei Jahrzehnte IHK-Mitgliedschaft.

Volker Alsdorf nahm sie entgegen. Er ist von Anfang an dabei und kann viel über die wechselvolle Geschichte des Unternehmens erzählen. Die Abkürzung „VHS“ kommt tatsächlich von Volkshochschule, auch wenn heute das Bildungswerk damit nicht mehr in Verbindung steht. Der Name steht für die Anfänge. Im Sommer 1990 wurden bereits in einer Kooperation mit den Volkshochschulen aus Salzgitter und Gotha erste Kurse der Metallbearbeitung mit numerische gesteuerten Maschinen (CNC) und Kaufmännische Kurse durchgeführt, um die nach der Währungsunion beginnende Arbeitslosigkeit im Kreis Gotha zu flankieren, erste Kursteilnehmer kamen vom damaligen Arbeitsamt. Daher auch der spätere Name VHS-Bildungswerk GmbH, erinnert sich Alsdorf.

Formell wurde am 5. Oktober die VHS-Bildungswerk GmbH gegründet. Die Beschäftigten der Ausbildungsstätte des ehemaligen Bau - und Montagekombinates Erfurt/Ausbau Gotha wurden übernommen, ebenso Ausbildungsverhältnisse mit Lehrlingen und Unternehmen der Region wie Hema Luisenthal, Stadtwerke Gotha, Spanplatte Gotha und Petkus Wutha-Farnroda. Von Elektroinstallation über Blechverarbeitung und Isolieren bis zu Trockenbau, Ausbau, Heizungsbau, Sanitär-Installation, Fußbodenverlegen und kaufmännischen Berufen wurde ausgebildet, damals rund 400 Lehrlinge von 80 Mitarbeitern.

Im Januar 1991 baute die Belegschaft einen modernen Elektrobereich auf, weil sich die Anforderungen an die Ausbildung stark verändert hatten. 1992 wurde die Ausbildungsstätte des ehemaligen Getriebewerkes mit zehn Beschäftigten integriert. Noch heute bildet das VHS-Bildungswerk für den bekannten Getriebebauer ZF und weitere Unternehmen der Region Metallberufe aus.

Von Gotha ausgehend wurden dann weitere Aus- und Weiterbildungszentren in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegründet. Heute hat das Unternehmen in den drei Bundesländern zusammengenommen 650 Beschäftigte, davon 130 in Thüringen und 55 in Gotha. Der Hauptsitz ist inzwischen in Magdeburg. Der jetzige Gothaer Niederlassungsleiter Volker Alsdorf kam damals ebenfalls von „Ausbau Gotha“ hatte die Aufgaben, den neuen Elektrobereich aufzubauen und das Schulungsgebäude in der Gleichenstraße zu konzipieren. Es wird heute noch so genutzt. Die Verwaltung ist in die Bahnhofstraße 20 umgezogen. In der Gleichenstraße wurde dadurch Platz gewonnen, jüngst beim Marktführer gekaufte, voll digitalisiert angesteuerte Dreh- und Fräsmaschinen in Betrieb zu nehmen. Zum Programm gehören inzwischen auch Pflegeberufe und das Qualifizieren von Menschen mit besonderem Förderbedarf.

In der Corona-Krise ist der Präsenzunterricht nicht mehr möglich. Soweit es inhaltlich möglich ist, wird online geschult. Das geht soweit, dass Auszubildende mit Niederspannung arbeitende Schaltungen zuhause bauen und dabei Zwischenergebnisse via Smartphone an ihren Lehrmeister schicken. Die Prüfungsvorbereitung für Mechatroniker und Zerspaner findet mit Sondergenehmigung unter strengen Hygieneauflagen weiter statt, denn sie müssen in den ersten Monaten neuen Jahres ihr Können unter Beweis stellen.