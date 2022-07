Drei Menschen werden bei Unfall im Landkreis Gotha verletzt

Tüttleben. Bei einem Unfall in Tüttleben sind drei Menschen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Drei Menschen sind in Tüttleben (Landkreis Gotha) beim Zusammenstoß von zwei Autos verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Fahrerin übersah am Freitag beim Auffahren auf die B7 einen anderen Pkw, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie streifte das Heck des Fahrzeugs, woraufhin es von der Straße abkam und im Graben landete.

Der 51 Jahre alte Fahrer und die Beifahrerin des touchierten Fahrzeugs sowie die Unfallverursacherin im anderen Auto wurden verletzt. Sie wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

