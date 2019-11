Das Gebäude Lindenaustraße 7 befindet sich an prominenter Stelle in Ohrdruf. Es ist frisch saniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eckhaus von Grund auf saniert

In der Lindenaustraße 7 ist an prominenter Stelle in Ohrdrufs Innenstadt ein ehemaliges Schmuckstück wieder „auferstanden aus Ruinen“. Das teilt Isabell Hofmann mit, zuständig für Marketing in der Stadtverwaltung Ohrdruf. Die Stadt hat das Eckhaus sanieren lassen. Es sind sieben barrierefreie Wohnungen entstanden. Diese sollen ab dem 1. Januar 2020 vermietet werden. Voraussichtlich am Dienstag kommender Woche werde das sanierte Gebäude offiziell übergeben. Dazu werden neben dem Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) auch Vertreter des Bauamtes, der Stadtwirtschaft sowie involvierte Planer den Besuchern Auskunft über die grundlegende Sanierung geben und auch einen Einblick die fertigen Räumlichkeiten gewähren.