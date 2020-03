Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigene Regeln

In den Geschäften, die noch geöffnet sein dürfen und es auch müssen, in den Supermärkten, wird ein aufwendiges Regime durchgesetzt, damit sie nicht zur Quelle von Ansteckungen werden. Überall weisen Schilder auf den Abstand von Mensch zu Mensch von 1,5 Meter mindestens hin. Warteplätze vor den Kassen sind markiert, die Kassiererin sitzt hinter einer Kunststoffscheibe. Auch wird meist nur eine begrenzte Anzahl Kunden in den Markt gelassen. Das ist zumindest tagsüber kein Problem, denn der Kundenstrom verteilt sich gut über den Tag, so mein Eindruck.

Nur eine Neuregelung ärgert mich. In fast allen Märkten herrscht der Zwang, einen Einkaufswagen zu benutzen. Das erste, was mir dabei einfällt, ist die Griffstange und wer mit welcher Infektion da zuletzt drauf gehustet haben könnte. Dort anzufassen und dann mal kurz versehentlich die Hand zum Gesicht geführt, das könnte genügen. Es gibt Märkte, da stehen Desinfektionschemie und Zellstoff bereit, so jüngst in Ohrdruf gesehen. Es gibt weitere, da wir der Wagenzwang streng kontrolliert, nicht aber die Desinfektion. Aber sie ist zumindest in Sichtweite. Und es gibt wieder andere, da wird erklärt, die Griffstangen würden desinfiziert, aber man sieht keine Materialien dafür.