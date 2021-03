Friedrichroda. Der Friedrichrodaer Schloss-Förderverein will das Anwesen für die Bevölkerung zugänglich halten sowie Aufräum- und Sicherungsarbeiten im Park unterstützen.

Ein neuer Anfang für Schloss Reinhardsbrunn in Friedrichroda ist gemacht

Wer einmal in Reinhardsbrunn gelebt hat, bleibt immer mit dem Schloss und Park verbunden. So jedenfalls geht es Christoph von Berg. Der Anwalt aus Leipzig sagt nicht ohne Stolz, dass er der letzte Bewohner des Schlosses war. Er ist 1996 dort ausgezogen. In den Folgejahren hat er den Verfall des Anwesens aus der Ferne miterlebt.