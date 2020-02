Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein spannender Besuch beim Eismacher in Großfahner

Ein weiter Weg war es nicht. Nur gut 300 Meter Luftlinie trennen die Kindertageseinrichtung Oswin Schuchardt in der Freiheitsstraße 217 in Großfahner vom Eiscafé im Fachwerk in der Hintergasse 156. Aber dennoch ergab sich für die vier- und fünfjährigen Jungen und Mädchen der Regenbogengruppe ein spannender Vormittag. In einheitlichen T-Shirts als Eismacher gekennzeichnet, kamen sie zu Rico Trenkelbach ins Eiscafé, um zu erleben, wie ein besonderes Speiseeis entsteht.

Keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker Nach einer gründlichen Belehrung in Sachen Hygiene schritt Trenkelbach zur Tat und erläuterte zugleich, was ihm bei der Eisproduktion wichtig ist. Nicht mit Farbstoffen, nicht mit chemischen Geschmacksverstärkern oder Aroma-Trägern, sondern mit echten frischen Erdbeeren füllte er einen großen Bottich. Beginnend mit Wasser kamen dann die Zutaten, darunter drei verschiedene Zuckersorten, dazu. Aus kleineren, separaten Behältnissen konnten die Kinder probieren. Salz war dann die Überraschung, denn in geringen Mengen kommt auch Salz ins Speiseeis. Rührmaschine lässt Erdbeeren in der Eismasse untergehen Das Produkt, unterstreicht Trenkelbach, sei auch ohne Gluten und Laktose. Viel Eindruck auf die Kinder machte die Rührmaschine. Nach einigen Minuten waren die Erdbeeren nicht mehr zu sehen. Hoch zerkleinert waren sie Bestandteil einer weitgehend homogenen Masse. Der nächste Arbeitsgang brachte die flüssige Masse in die Kühlmaschine. Auf sechs bis sieben Grad wird herunter gekühlt, erläuterte Rico Trenkelbach. Um das Eis aufbewahren zu können, wird es danach auf unter 18 Grad Celsius gekühlt. Die kleinen Eismacher dürfen selbst probieren Doch für die Kinder gab es die Ausnahme. Sie durften sogleich probieren. Auch eine Urkunde war für die zehn Kindergartenkinder ausgedruckt, die sie selbst mit Buntstiften ausmalen konnten. Richard Leser, seit drei Jahren in der Einrichtung und inzwischen ihr Leiter, freute sich über die Begeisterung der Kinder. Der Eiscafé-Inhaber bietet diese Vorführungen immer mal wieder an. Am ersten März beginnt bei ihm die Sommersaison. Dann gilt die Sommerkarte. Aber auch im Winter gibt es Eis. Ein zweites Standbein ist die Pizza-Produktion. Weitere Informationen gibt es auf www.grossfahner-fachwerk.de.