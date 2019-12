Ein Stutz für die Holzkohle

Seit 2001 gibt es den Luisenthaler Heimatverein. Allerdings interessieren sich hier lange zuvor schon viele Menschen für die Geschichte ihrer Heimat. Das wurde deutlich, als in den 1990er Jahren Pfarrer Köhler aufrief, alte Fotos und andere Zeitzeugen für eine Ausstellung zusammenzutragen. Einen Tag lang sollten im Stutzhaus historische Stücke Luisenthaler Geschichte gezeigt werden. Dabei blieb es nicht, die Oettinger Brauerei stellte im Stutzhäuser Gasthaus und Brauereimuseum einen Raum zur Verfügung, um die interessantesten Exponate länger zeigen zu können.

Die Ausstellung gibt es immer noch, doch war sie, ebenso wie das Gasthaus, für einige Zeit geschlossen. Jetzt läuft der Gastronomiebetrieb wieder und folglich ist auch die Heimatstube geöffnet. Um sie kümmert sich der Heimatverein. Und das sind 16 Frauen und Männer, größtenteils jenseits der 60. In diesem Monat wurde Rolf Grotz 90 Jahre alt. Das älteste Mitglied liefert immer noch Beiträge für die lebhafte Publikationstätigkeit des Vereins. „Er weiß sehr viel aus der Geschichte unserer Region und wir sind froh, dass wir davon profitieren können“, sagt Thomas Hofmann, der nach dem frühen Tod von Hartmut Adler die Vereinsleitung übernahm.

Verdienter Forstmann im Wald bestattet

Adler war Gründungsmitglied und erster Vorsitzender und hat die Aktivitäten der Heimatfreunde auf die reiche Forstgeschichte von Luisenthal gelenkt. 1952, im Rahmen einer Gebietsreform, vereinigten sich die Gemeinden Stutzhaus und Schwarzwald mit Luisenthal, das fortan namensgebend war. Adler, so weiß Manfred Strutz, hatte ein profundes Wissen um Wald, Jagd und die vielen Förster, die in der Region gewirkt haben. „So verblüffte er manchen, als er an Friedrich Leopold von Hahns Grab in der Aue erzählte, dass die Bäume hier noch aus der Zeit vor der großen Rodung von 1850 stammen, also ein stattliches Alter haben.“

Hahn hatte als Oberforstmeister in Diensten des Gothaer Herzogs gestanden. Sein Wunsch, mitten im Wald begraben zu werden, wurde ihm zwischen Ohrdruf und Luisenthal erfüllt. Der Luisenthaler Heimatverein erinnert an der Ruhestätte mit Tafeln und einem Gedenkstein an den Forstmann. Die große Rodung, so Strutz, gehe auf die Landschenkung 1848 zurück. Damit sollten die Menschen in Schwarzwald, Luisenthal und Stutzhaus, die vorwiegend vom Wald lebten, landwirtschaftliche Nutzfläche bekommen. „In jenen Jahren sorgte auch in unserer Region die Kartoffelfäule für Hungersnöte“, so Strutz.

Seit Jahren ist der Heimatverein Luisenthal beim Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten. Hier gibt es nicht nur Heimatliteratur zu kaufen, sondern natürlich auch weihnachtliche Präsente. Hier sind Karin Ruft, Vereinsvorsitzender Thomas Hofmann und Martin König zu sehen. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Auf Initiative des Heimatvereins Luisenthal erinnern heute im Wald Gedenksteinen nicht nur an bedeutende Forstleute, sondern auch der Jagdstein am Buchborn konnte in diesem Jahr als Denkmal restauriert werden. Dieser wurde in Gedenken an eine Großjagd 1829 errichtet, an der im Alter von zehn Jahren auch der spätere Prinz Albert, Ehemann von Queen Victoria, teilnahm.

Jahr für Jahr tritt der Heimatverein mit einer Publikation an die Öffentlichkeit. Bereits in der zweiten Auflage gibt es das umfängliche Werk, das sich Geschichte und Geschichten des Ortes widmet, es wurde Wissenswertes übers Schulwesen der Orte zusammengetragen und so lange der „Kuckuck“, ein Heimatblatt, erschien, las man darin auch Aufsätze der Luisenthaler Heimatfreunde. „Als der sein Erscheinen einstellte, haben wir unser Ohratal-Journal aus der Taufe gehoben. Die Nummer fünf ist dieses Jahr erschienen“, sagt Strutz.

Gegenwärtig ist ein besonderes Projekt in Arbeit. Gleich nach Kriegsende 1945 setzten sich Erich Löw und Erich Köllner hin und schrieben ein Buch, mit der Hand in gut lesbarer Schrift. Auf vielen hundert Seiten erzählen sie Geschichten aus ihrer Heimat. Diese dienen als Rahmen für eine fiktive Geschichte, die Manfred Strutz gern mit Herz-Schmerz beschreibt. Darin fördert der Herzog einen auffallend begabten jungen Mann aus Luisenthal mit einem Stipendium. Dieser landet schließlich im fernen Berlin als gefeierter Chirurg. So richtig glücklich wird er allerdings erst, als er wieder zurückkehrt in seine Heimat, die Berge ringsum vor Augen. Das Werk ist mittlerweile digitalisiert und wird in absehbarer Zeit erscheinen.

Vereinsmitglieder helfen auch bei vielen Festen

Die Mitglieder des Heimatvereins sind auch dabei, wenn in Luisenthal gefeiert wird. So beim Fest der Vereine oder – wie erst kürzlich – beim Weihnachtsmarkt an der Stutzhäuser Brauerei. 2016, als an die letzte Postkutsche erinnert wurde, die 1916 durchs Ohratal fuhr, hatte Helmut Adler aus dem Postmuseum in Nürnberg eine originale Kutsche besorgt, die am Tag der Luisenthaler Vereine durch den Ort fuhr. Der Weg, die die Postkutsche seinerzeit nahm, konnte nicht mehr befahren werden, denn er liegt zum Teil im Staubereich der Talsperre. An den Postkutschenverkehr erinnert Rolf Grotz im Ohratal-Journal. Er erzählt, dass im Winter der Postschlitten verkehrte. Bei starkem Schneefall fuhr dem ein Schneepflug voraus, dem 20 Pferde vorgespannt waren. Ein Jahr später zeichnete der Heimatverein erneut für eine attraktive Kutschfahrt verantwortlich, diesmal mit dem Herzogspaar besetzt.

Der Geschichte ihres Ortes sind Mitglieder des Heimatvereins in unterschiedlichen Archiven auf der Spur. So hat sich Manfred Strutz mit den Kilometersteinen beschäftigt, die einst die Straße in Richtung Oberhof säumten. Einer davon steht gut sichtbar am Ortseingang von Ohrdruf kommend. „Aufgestellt wurden die Steine 1911 auf Forderungen von Automobilsportclubs, damit sich die Fahrer besser orientieren konnten“, erzählt Strutz. Jetzt, nach dem das Stutzhäuser Gasthaus wieder geöffnet ist, will sich der Heimatverein verstärkt dem Heimatmuseum zuwenden. Dort ist übrigens auch ein Stutz zu sehen, ein hölzernes Volumenmaß, mit dem im Herzogtum in Sachsen-Gotha Holzkohle abgemessen wurde. Sein Aufbewahrungsort war das Stutzhaus.