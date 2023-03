Ein Treppenaufgang mit illusionistischer Wandbemalung

Waltershausen. Die Bauarbeiten am Treppenhaus im Schloss Tenneberg Waltershausen neigen sich ihrem Ende zu.

Seit zwei Jahren läuft der vierte Bauabschnitt zur Restaurierung des Treppenaufgangs im Schloss Tenneberg in Waltershausen. Jetzt zeichnet sich ein Ende der jahrelangen Sanierungsarbeiten ab. Dann steht den Museumsbesuchern wieder der Zugang im Westflügel zur Verfügung.

Das Baugerüst im Treppenaufgang, das für die Restauratoren am Deckengemälde und der Wandmalerei aufgebaut wurde, ist verschwunden, sodass Platz geschaffen wurde für den Holzrestaurator. Das ist Rupert Hönig aus Neubrunn im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der nicht nur Fußboden und Treppen aufgearbeitet hat, sondern auch die Fenster. Mehrere schadhafte und vermoderte Stellen hat er holztechnisch ergänzt und aufgearbeitet. Hönig kann sich noch an den Zustand zu DDR-Zeiten erinnern. „Die Holzstufen waren fast schwarz und mit Lacken überzogen, auch das Treppengeländer hatte dieselbe Farbe“, sagt Rupert Hönig.

Die Treppenstufen aus Eichenholz wurden aufgearbeitet. Foto: Conny Möller

Das sieht jetzt anders aus. Bereits im Jahre 2019 wurde die Treppe gereinigt, sodass die Farbe des Eichenholzes - die Treppenstufen sind aus dicken Eichenbalken gefertigt - wieder sichtbar ist. In den nächsten Wochen will der Holzrestaurator noch auf jede Treppenstufe Schutzleisten anbringen. Zudem müssen noch einige abgebrochene Teile an den Holztüren ergänzt werden, bevor diese wieder an die Farbfassung des Wandbildes angeglichen werden. Das Bild erstrahlt wieder in seiner originalen Farbgebung, ebenso das Deckengemälde. In hellgrüner Farbe und mit gelben Blattstrukturen zeigt sich das Geländer im Treppenhaus, so wie auf dem Wandbild.

Beide Kunstwerke stammen von Johann Heinrich Ritter aus dem Jahre 1718. Der Künstler hatte sich bei seinem Werk etwas dabei gedacht und schuf eine Scheinarchitektur, die den Blick zum Himmel freigibt. So täuscht die Wandmalerei eine Pfeilerhalle rund um den Treppenlauf vor. Dabei wird das reale Treppengeländer malerisch um den Treppenschacht herumgeführt. Die Illusion erhöht ein Fasan, der an der Nordseite auf dem Geländer sitzt und nunmehr wieder erkennbar ist.

Holzrestaurator Rupert Hönig bessert die Holztüren aus. Foto: Conny Möller

Erbaut wurde das Treppenhaus im Westflügel zwischen 1716 und 1718. Besucher betreten es vom Schlosshof aus. Die Malerei im Treppenhaus wurde später zweimal überfasst und 1954/55 sowie 2018/19 restauriert.

Helles Holz sorgt für mehr Licht

Wie Holzrestaurator Hönig betonte, sollen die Treppenstufen nicht mehr imprägniert werden. Das Eichenholz sei hart genug, um Belastungen auszuhalten. In der Bauzeit des Schlosses wurden alle Treppen im Gebäude und im Festsaal aus hellem Holz gefertigt. Das hat etwas mit den Lichtverhältnissen zu tun. Helle Wände und Fußböden sorgten in der dunklen Jahreszeit neben dem Kerzenlicht für mehr Helligkeit in den Schlossräumen.

Seit 2017 ist das Haupttreppenhaus im Schloss Tenneberg in der Kur. Zunächst wurden erste Untersuchungen hinsichtlich der Schäden vorgenommen. Ein Jahr später wurde mit den Holzarbeiten im unteren Bereich begonnen, bestätigt Bauamtsleiter Marcus Jäger. Ende April soll der vierte Bauabschnitt beendet sein. Voraussichtlich im Mai können Besucher die Museumsräume im Schloss Tenneberg wieder über das Treppenhaus betreten.