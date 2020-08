Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein weiterer Corona-Fall im Kreis Gotha

Ein neuer Covid-19-Fall ist von Montag zu Dienstag im Landkreis Gotha vom Gesundheitsamt erfasst worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit gelten aktuell in der Region fünf Menschen als infiziert. Keiner von ihnen befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Das hat die Pressestelle des Landratsamtes am Dienstagvormittag mitgeteilt. Am Montag war noch ein Corona-Patient im Krankenhaus behandelt worden.

Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Gotha positiv getesteten Personen (analog der Zählung des Robert-Koch-Instituts) hat sich mit dem neuen Fall auf nunmehr 326 erhöht. Davon gelten 291 Menschen inzwischen als genesen. 30 Menschen sind im Landkreis Gotha Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben.