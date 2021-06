Bad Tabarz. Die Polizei geht mit einem Foto an die Öffentlichkeit.

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach einem Mann, der bereits am 29. November 2020 gegen 3.50 Uhr in ein Hotel in der Straße Am Burgholz in Bad Tabarz eingebrochen hat.

Hier geht es zum Foto des Mannes.

Dort stahl er Schmuck und Elektronikartikel im Gesamtwert von etwa 400 Euro und richtete einen Schaden von etwa 3900 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise unter Telefon: 03621/781 124 mit Bezugsnummer 0281461/2020.