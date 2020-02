Unbekannte sind in eine Firma in Gotha eingebrochen. (Symbolbild)

Gotha. Unbekannte haben in einer Gothaer Firma Türen aufgebrochen und gelangten in den Verkaufsraum.

Einbrecher in Gothaer Firma am Werk

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Firma in Gotha eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter gegen 1 Uhr zwei Türen in dem Firmengebäude im Geilsdorfer Weg aufgebrochen und seien in den Verkaufsraum gelangt. Beute machten die Einbrecher keine.

Zu den Schäden, die bei dem Einbruch entstanden sind, gibt es noch keine Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich unter Telefon 03621/781424 zu melden.