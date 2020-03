Eindämmungskontrollen auf Firmen ausgedehnt

Unternehmen setzen die Vorgaben der Corona-Eindämmungsverordnung um. Das haben erste Kontrollen des Landratsamtes bei einigen Firmen im Kreis Gotha ergeben. Am Mittwoch ist die neue Verordnung des Thüringer Gesundheitsministeriums in Kraft getreten. Der Landkreis Gotha habe daraufhin seine Kontrollen intensiviert und auf Industriebetriebe ausgeweitet, berichtet Kreis-Pressesprecher Adrian Weber. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Vormittag stattete ein Team des Vollzugsdienstes unter der Leitung von Pia Lenhardt, üblicherweise Amtsleiterin für Bauverwaltung und Kreisentwicklung, jetzt zeitweise in Sachen Pandemie-Schutz unterwegs, dem Pharma-Logistiker Phoenix in der Gothaer Oststadt einen Besuch ab. Bei der unangekündigten Kontrolle hätten Niederlassungsleiterin Kerstin Gleichmar, Verkaufsleiter Peter Schmidt und Steffi Niede, Support der Niederlassungsleitung, die Fragen der Mitarbeiter des Landratsamtes beantwortet.

Auf einem Rundgang hätten sich die Kontrolleure zudem ein Bild von den Vorkehrungen des Unternehmens verschafft, um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Zunächst sei die Kantine für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen worden. In sämtlichen Bereichen gebe es Hinweise zum Umgang mit der Infektionsgefahr. Nahrungsmittel würden nur verpackt ausgereicht. In den Pausen- und Umkleideräumen werde eine Vergrößerung des Abstandes durchgesetzt. Auch Desinfektionsmittel stünden noch ausreichend zur Verfügung.

Phoenix selbst ist ein wichtiger Akteur der Gesundheitsbranche. Seit mehr als drei Wochen arbeiten in der Niederlassung in Gotha-Ost die gut 100 Beschäftigten im Lager und die weiteren knapp 200 Fahrer an der Belastungsgrenze, um die Belieferung der Apotheken in Thüringen und Teilen Sachsen-Anhalts mit Medikamenten sicherzustellen, berichtete die Niederlassungsleitung.

Neben dem Gothaer Pharma-Vertriebszentrum seien am Mittwoch weitere Firmen, etwa ein Logistikunternehmen in der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt oder Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie in Waltershausen, kontrolliert worden.