Eine närrische Reise um die Welt

Der Wanderslebener Narrenclub (WNC) existiert seit 1955 – besteht also seit 65 Jahren. Dieses Jubiläum ließ die Narrenschar um den neuen Präsidenten Torsten Köhler nicht ungenutzt verstreichen, sondern lud am Freitagabend befreundete Vereine aus dem gesamten Landkreis Gotha und Erfurt ins Bürgerhaus Wandersleben zu einer Prunksitzung ein.

Weltreise mit den Karnevalisten

Bevor es pünktlich um 20.11 Uhr losging, fand im Foyer ein Empfang für die 31 anwesenden Vereinsabordnungen statt. Neben dem Präsidenten präsentierte sich dort auch das diesjährige Prinzenpaar Katja I. und Ulrik I. Dahinter verbirgt sich das Ehepaar von Boetticher. Prinz Ulrik stamme eigentlich aus Hessen, verriet Prinzessin Katja. Zum Gruppenbild gesellten sich neben den Genannten auch Vertreter aller am dreistündigen Programm Beteiligten: die Prinzengarde, die Glittergirls, die Hexen, das Kinder-, Jugend- und Gardeballett.

Das WNC-Kinderballett hatte einen umjubelten Auftritt als australische Cheerleader. Foto: Matthias Wenzel

Musikalisch umrahmt wurde die Prunksitzung von der Band Tacoba aus Bad Tabarz. Die Moderation übernahmen Matthias Schettler und Kai Grün, der im vergangenen Jahr Thüringer Landesprinz war. Das Bühnenprogramm startete mit dem letzten Aufruf zum Flug der WNC-Airways, denn das diesjährige närrische Motto lautet: „Mit 65 Flug bestellt – der WNC reist um die Welt“.

Australische Cheerleader in Wandersleben

Der Einmarsch erfolgte stilgerecht in Begleitung der Glittergirls als Stewardessen. Moderator Kai Grün lud die Gäste zu einem Flug um die Welt mit dem WNC ein. Mit der flapsigen Bemerkung „Nicht, dass Ihr denkt, Matthias steht nur doof da“, übergab er an seinen Kollegen, der konterte prompt: „Sonst ja, heute nein!“ Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite. Danach durfte das Prinzenpaar laut Ansage „genau eine halbe Minute“ sprechen. Daran hielten sich auch beide und Prinzessin Katja I. sagte abschließend einladend: „Reist mit uns mit, lasst Euch mitreißen.“

Nach dem Tanz des Gardeballetts war mit dem Kinderballett der tänzerische Nachwuchs an der Reihe. Nicht nur dieser, sondern auch Gitta Köhler und Madlen Hildebrandt, die mit den Kindern alles einstudiert hatten, waren vor dem Auftritt aufgeregt. Es klappte jedoch alles wie am Schnürchen, nachdem die jungen Tänzerinnen – 14 Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren – verkleidet als australische Cheerleader den Saal betreten hatten. Dabei sei es nicht einfach, so einen Sack Flöhe zu hüten, scherzte Gitta Köhler anerkennend.

Am Arsch der Welt liegt der Hund begraben

Matthias Schettler und sein neunjähriger Sohn Till begeisterten das Publikum als Büttenredner. Foto: Matthias Wenzel

Es folgte die erste Büttenrede. Bereits zum zweiten Mal stand dabei Matthias Schettler sein neunjähriger Sohn Till zur Seite. Da beide aus Mühlberg kommen, ging es auch in ihrem Streitgespräch um Wanderslebens Nachbarort, der laut Matthias der schönste weit und breit sei, wenn es Wechmar nicht gäbe. Nach Tills Auffassung sei jedoch in Mühlberg der Hund begraben. Matthias lobte die schöne Aussicht auf die A4.

Trotzdem läge der Ort am Arsch der Welt, konterte der Sohnemann. Einen Flughafen würde selbst Wechmar nicht kriegen! Letztendlich konnte Till seinen Vater nicht davon überzeugen, Mühlberg selbst für eine Urlaubsreise zu verlassen. „Wenn du deinen Kirchturm nicht mehr siehst, fängst du an zu heulen“, lautete das Fazit.

Klopapier zum Jubiläum

Nach einem indischen Tanz des Jugendballetts hatten die Hexen ihren komödiantischen Auftritt. Dabei ging es um ein Paket an den Präsidenten Torsten Köhler, das nach 80 Tagen rund um die Welt versehentlich bei Mathias Köhler, dem Präsidenten des Wechmarer Carneval-Vereins, landete.

Unter dem Motto „Indian Summer“ tanzte das WNC-Jugendballett. Foto: Matthias Wenzel

Zuvor hatten auch die entsprechend kostümierten Empfängerinnen in Italien, Amerika, der Türkei, Russland und Kenia resignierend sagen müssen: „Dieses ist nicht mein Paket.“ Der Inhalt bestand übrigens statt einer Jubiläumstorte aus einer 65 aus Klopapierrollen.

Zwischendurch wurde auch der später erschienene Landrat Onno Eckert (SPD) auf die Bühne gebeten, um den Ehrenamtspreis an Kathrin Ullrich zu übergeben, die seit 1983 WNC-Mitglied ist, jahrelang als Erna auf der Bühne stand und Büttenreden schreibt. Der Landratsorden ging an Ines Linert, die die Kostüme für das Jugendballett näht.

Am 20. Februar feiern die Wanderslebener Narren Weiberfasching. Es folgen die beiden Hauptveranstaltungen am 21. und 22. Februar sowie der Rosenmontag am 24. Februar.