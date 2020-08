Kreis Gotha. Acht Personen sind im Landkreis Gotha derzeit an Corona erkrankt. Damit stieg die Zahl gegenüber dem Wochenende um eine weitere infizierte Person an.

Eine Person im Kreis Gotha neu an Corona erkrankt

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Montag einen Zuwachs von einem Corona-Infizierten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

So ist gegenüber dem vergangenen Wochenende die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen von 338 auf 339 leicht angestiegen. Das bedeutet, dass im Landkreis Gotha acht Personen an Covid-19 erkrankt sind.

Keiner von den Erkrankten wird aber stationär noch in den Kliniken behandelt, wie die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mitteilt.

Die Zahl der am Coronavirus genesenen Personen liegt unverändert bei 301. Bislang sind 30 Personen verstorben. Mittlerweile ist seit 23. Juni die Anzahl an Corona erkrankter Personen im Kreis Gotha nicht mehr über zehn Personen gestiegen. Der Höhepunkt der Infektion war am 1. Mai mit 157 Personen.