Eiskunstlauf im Gleisdreieck in Waltershausen

Am Sonntag, 8. März, wird es auf der Eisbahn im Gleisdreieck ein Eiskunst-Schaulaufen für die ganze Familie geben, kündigt das Freizeitzentrum an. Unter dem Motto „Emotion On Ice – Jetzt wird’s bunt“ zeigen Sportler von vier bis 14 Jahren der Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis ihr Programm. Soundtracks aus Filmen und Musicals untermalen die Eiskunstlaufdarbietung.

Einlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn ist 15.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Ticketshop Thüringen, an der Eisbahn im Gleisdreieck und in der Stadtinformation Waltershausen. Eventuelle Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Es gibt auch Sitzplätze. Die Platzwahl ist frei. Das Programm dauert zweimal 45 Minuten. In der Pause ist eine Versorgung im beheizten Saal vorgesehen.