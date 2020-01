Elektromobilität in Gotha erläutert

Das E-Auto soll die Welt vor dem Klimatod retten. Um seine Vor- und Nachteile ging es im jüngsten Augustiner-Klostergespräch mit Matthias Topp, der 40 Jahre lang in den Chefetagen von Automobilkonzernen verkehrte.

Vorteile von Elektroautos

An der Erderwärmung ist laut Weltklimarat (IPCC) weder die veränderte Sonnenaktivität schuld noch der Energieeintrag aus dem Weltraum, sondern das Kohlendioxid (CO 2 ). Das Spurengas kommt laut Wikipedia zu etwa 0,04 Prozent in der Luft vor – das sind vier CO 2 -Moleküle auf 10.000 Luftmoleküle. Geschätzte fünf Prozent davon sind auf menschliches Handeln zurückzuführen – ein einziges CO 2 -Molekül also von 50.000 Luftmolekülen. Und dieses eine Molekül kann die Welt laut IPCC zum Kochen bringen. Deshalb brauchen wir Autos, die kein CO 2 ausstoßen, zum Beispiel E-Autos. Oder wir gehen besser zu Fuß.

Matthias Topp ist überzeugt von den Vorteilen des E-Autos: Sie haben eine hervorragende CO 2 -Bilanz, falls sie mit „grünem Strom“ betankt werden, sie müssen kaum gewartet werden, fahren leise und beschleunigen deutlich besser als Verbrenner.

Ladesäulen mit örtlichem Stromnetz abstimmen

Doch er sieht auch deren Nachteile: Die Akkus machen sie sehr schwer, sie sind sehr teuer, haben lange Ladezeiten und eine geringe Reichweite, die bei niedrigen Temperaturen und höheren Geschwindigkeiten auch noch rapide abnimmt. Und wenn die Kraftfahrer keinen Sprit mehr kaufen, dessen Preis laut Bundesfinanzministerium zu 63 Prozent aus Steuern besteht – wie wird der Staat diesen Steuerverlust kompensieren? Er wird sich eine andere Steuer einfallen lassen!

Die hohen Spannungen und Ströme an Bord erschweren die Bergung von Unfallopfern durch Aufschneiden der Karosserie – die Retter setzen sich tödlichen Gefahren aus. Und ist ein E-Auto, wie schon mehrfach geschehen, in Brand geraten, kann es nicht einfach gelöscht werden. Der Akku muss wegen seiner hohen Energiedichte tagelang gekühlt werden. Gegenwärtig sind ein Kran, ein offener Container und ein Tankwagen mit Wasser erforderlich: Der Kran hievt das brennende Wrack in den Container, anschließend wird dieser mit Wasser geflutet. Dann ist tagelanges Warten angesagt. Ob dafür eine einfache Rettungsgasse auf der Autobahn ausreicht?

Und: Wie viele Ladesäulen verträgt das örtliche Stromnetz? Voriges Jahr berichtete eine Lokalzeitung in Baden-Württemberg, der Antrag eines Anwohners auf Errichtung einer Ladesäule auf seinem Grundstück sei abgelehnt worden, da sich in seiner Straße bereits zwei befänden; mehr verkrafte das örtliche Stromnetz nicht.

Produktion und Entsorgung von Akkus als Problem

Zwar schrieb „Die Zeit“ am 2. Juli 2019, das deutsche Stromnetz würde schon 45 Millionen E-Autos verkraften – die Gesamtzahl aller PKW im Land betrug 2019 etwa 47 Millionen. Doch am 9. August 2017, gerade mal zwei Jahre zuvor, hieß es in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Die vier Übertragungsnetzbetreiber erwarten in den Berechnungen für den Netzentwicklungsplan, dass die Stromproduktion im Süden nach der Abschaltung des letzten Atomkraftwerks 2022 deutlich unter dem Bedarf liegen wird“. Ein Zyniker würde sagen: Macht nichts, da importieren wir eben Atomstrom aus Frankreich.

Schließlich ist auch die Produktion und spätere Entsorgung der giftigen Lithium-Batterien ein Problem: In Chile führt die Lithiumgewinnung zu Grundwassermangel in großen Regionen. Und Warlords im Kongo lassen die „seltenen Erden“ für die Batterien unter unmenschlichen Bedingungen abbauen. Lösungen sind noch nicht in Sicht.