Emleben erhält Glasfasernetz

Emleben. 35 Prozent der Emleber Bürger haben sich für den Glasfaserausbau in ihrer Gemeinde entschieden. Jetzt beginnen die Planungen zum Netzausbau.

Die Bewohner der Gemeinde Emleben können Aufatmen. Die Deutsche Glasfaser will das Glasfasernetz ausbauen. So haben sich 35 Prozent der Bürger für einen Vertrag mit dem Unternehmen entschieden. „Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir die Digitalisierung im ländlichen Raum voran. Mit Emleben werden wir nun die erste Kommune im Landkreis ans lichtschnelle Netz bringen, darüber freuen wir uns sehr. Bei der Planung sowie dem Ausbau selbst setzen wir auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort“, so Projektmanagerin Jennifer Epp. In den nächsten Wochen soll mit der Planung der Bauarbeiten begonnen werden. Die Deutsche Glasfaser informiert die Haushalte und klärt Details zu Hausanschlüssen.