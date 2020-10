Endspurt am Heuberghaus bei Friedrichroda

Die Konzerte am Rennsteig, am Heuberghaus, klingen in den kommenden Wochenenden aus (Archiv-Foto).

Die sonntäglichen Biergartenkonzerte am Rennsteig gehen in die Endrunde. Damit stehe der Schluss der diesjährigen musikalischen Saison bevor, die coronabedingt nicht so toll war, sagt der Rennsteigwirt Axel Wilberg. Er hofft natürlich, dass im kommenden Jahr wieder mehr Normalität einkehren wird. So gibt es am Sonntag, 18. und 25. Oktober, auf der Heuberghausbühne Livemusik mit Thomas „Tommy“ Kleber.